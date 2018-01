El monitor de Salt acusat d'abusos es guanyava la confiança dels pares

El monitor del gimnàs de Salt que està acusat de ser el presumpte autor d'abusos sexuals d'almenys sis nenes menors d'edat es guanyava la confiança dels pares per després cometre l'activitat delictiva, asseguren alguns progenitors que han denunciat els fets a la policia. La investigació encara està oberta i els Mossos d'Esquadra estan recollint possibles nous casos.

Aquest dimarts hi va haver una reunió al gimnàs del carrer Francesc Macià de Salt on treballa el detingut, que va ingressar a presó aquest dimarts per presumptes abusos sexuals. La trobada al centre va ser entre pares i la propietat del local. Segons van explicar alguns pares, hi van sortir més casos que s'estarien incorporant a la investigació dels Mossos en forma de denúncia.

Per la seva banda, el propietari del local, en Josep, va assegurar que ell confia en el seu treballador però que si tot prospera i finalment un jutge el condemna perquè va tenir aquesta conducta, està assessorant-se legalment per també denunciar-lo.

Pares de les víctimes consultats pel Diari de Girona expliquen que l'actitud del monitor era la de guanyar-se els progenitors dels menors i fins i tot, en algun cas, deia a les famílies que portessin la seva criatura abans de classe per fer alguns estiraments.

«Massatges» a les criatures

Segons s'ha denunciat per parts de les famílies afectades, les agressions s'haurien produït quan les alumnes feien estiraments i això els fa pensar que s'aprofitava d'aquests moments que estaven sols també per abusar-ne sexualment. A més, segons relaten els pares, el professor també feia servir d'excusa que feia massatges a les víctimes per fer-los tocaments. Els deia que així tindrien més elasticitat i podrien fer millor les arts marcials.

Segons els testimonis que ha recollit la investigació, per fer els tocaments l'acusat apartaria la menor d'edat a un racó lluny de la vista de les altres persones que hi pogués haver a la sala i allà presumptament cometria els abusos. Aquest mètode l'hauria anat repetint i el podria haver estat portant a terme almenys des del 2016.

El primer cas es va denunciar el dia 15 de desembre als Mossos d'Esquadra, després que una nena expliqués a la seva família que no volia anar a classe d'arts marcials. Aquell mateix dia, la menor va explicar a la família que el «sensei» li feia massatges, perquè li anaven bé per relaxar-se.

Les famílies expliquen que a banda de la seva confiança també es guanyava la de les criatures, que veien els tocaments com un «joc». El presumpte autor dels tocaments els deia que el que els feia els anava bé per ser millors en l'esport que practiquen. Els pares lamenten la situació sobretot perquè són criatures molt petites, que sortosament, puntualitzen, no saben el que és un abús sexual.

El centre esportiu de Salt té aproximadament un centenar de persones inscrites i quasi la meitat són menors d'edat. Entre els matriculats hi ha sobretot nois, però també noies. De la trobada entre pares i propietat en va sortir la idea que, en un futur immediat, les famílies afectades es personaran com a acusació particular, contractant un advocat que els representi a tots.

Té antecedents policials

Es dona el cas que l'arrestat, N.P.F., un veí de Girona, també compta amb antecedents policials. En aquest cas, per presumptes delictes sexuals i robatori. El gimnàs pertany a un grup, Ufam Sport, que també té un local a la ciutat de Girona. El seu propietari assegura que no li va demanar el Certificat de Penals en contractar-lo, ara fa uns tres anys, perquè considerava que el que té no són antecedents sinó una denúncia perquè fa «20 anys, no va pagar una prostituta». El detingut és un conegut practicant i professor d'arts marcials i cinturó negre.

Ahir, després de conèixer-se el cas, la Unió i Formació en Arts Marcials (U.F.A.M) va publicar una nota informativa en què es desvinculava del centre de Salt, que també té el mateix nom i afirmen que és una entitat que els ha plagiat el seu nom.

Abocat a tancar

El propietari del centre Ufam de Salt, afirma que la marca no és la mateixa i que ells són una «entitat privada, sense ànim de lucre». Va destacar que arran dels fets, lamenta, es veurà potser abocat a tancar el local de Salt.