La plataforma Més Barri, Menys Pisos Turístics defensarà una moció al proper ple de Girona

La plataforma Més Barri, Menys Pisos Turístics defensarà en el proper ple de l'Ajuntament de Girona una moció per demanar la regulació dels habitatges d'ús turístic. La plataforma ha elaborat viut propostes que considera que pot contribuir a frenar la multiplicació incontrolada d'aquest tipus de vivendes, que, segons alerten, «està expulsant del Barri Vell els veïns i veïnes que no poden assumir els desorbitats augments de lloguer i que, per tant, també provoca efectes negatius al comerç del barri».

Entre les propostes hi ha l'aplicació d'una moratòria immediata de llicències per a nous habitatges d'ús turístic, l'elaboració d'un cens real d'aquest tipus de vivendes, limitar-los de manera que no afectin negativament la vida del barri, evitar la concentració de la propietat i la gestió dels pisos amb objectius especulatius i facilitar eines de participació per fer el seguiment de les propostes dels veïns.

Els membres de la Plataforma es mostren convençuts que encara estan a temps d'aturar aquest problema que, segons diuen, atempta contra el dret a l'habitatge dels veïns i veïnes del Barri Vell i de retruc tota la ciutat, cosa que provoca un «desdibuixament de la identitat dels barris».