Salt inicia la millora de la il·luminació de les voreres al carrer Folch i Torres

L'Ajuntament de Salt ha iniciat els treballs per millorar l'enllumenat al carrer Folch i Torres entre els carrers Francesc Macià i Ramon i Cajal. Ja s'han instal·lat alguns dels nous fanals que substituiran els actuals per uns de més alts i permetran fer arribar la la llum fins a les voreres, on actualment no hi ha prou intensitat lluminosa.

En total està previst posar al carrer Folch i Torres sis nous fanals, s'augmentarà l'alçada dels existents i s'hi afegirà un braç per aproximar les fonts de llum a la zona a il·luminar.

L'alcalde, Jordi Viñas, i el regidor de territori, Àlex Barceló, es van reunir a mitjans de desembre amb els veïns per comunicar l'inici de les obres i explicar-los les millores que suposaran les obres que està previst estiguin finalitzades a mitjans de gener. Amb els canvis es preveu que les voreres rebin deu cops més intensitat lluminosa que actualment.

A la zona de la intervenció s'havia detectat que la llum que arribava a les voreres era insuficient a causa de la poca alçada de les columnes que havien d'il·luminar la zona pavimentada, sumada a una baixa potència de la font de llum, i el fet que en el seu creixement els arbres s'haguessin aproximat en excés als fanals.