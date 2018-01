La CUP denuncia que no es vol refer el reglament de participança

La CUP-Crida per Girona ha denunciat l'incompliment per part del govern municipal de la moció aprovada pel ple gironí el 16 de gener del 2017 per reformar el reglament de participança. El text, impulsat pels cupaires, establia que durant el 2017 s'havia de dur a terme la revisió de l'actual reglament de participança, a través d'un procés obert a la participació de la ciutadania i les entitats. La CUP ha criticat que cap d'aquestes previsions s'hagi complert i ha anunciat que farà una pregunta al ple del dilluns per reclamar al govern que doni explicacions de per què els acords no s'han executat.