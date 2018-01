Del «petit Oxford» del Barri Vell a l'arribada de l'alta velocitat

L'arribada de l'alta velocitat, un gran avanç per a Girona malgrat les polèmiques i les decepcions que ha comportat. La reconversió de l'antic hospital de Santa Caterina en les oficines de la Generalitat. L'abans i el després que va suposar el naixement de la Universitat de Girona (UdG), tant al Barri Vell com amb el campus de Montilivi. El festival Temporada Alta, l'ascens del Girona FC a Primera Divisió, el parc del Migdia, el motor que ha suposat el Celler de Can Roca per impulsar la gastronomia i l'hostaleria de la ciutat... Girona ha viscut molts canvis en els darrers 25 anys, que han comportat una transformació profunda. I ahir en va oferir un bon repàs qui en va ser alcalde entre 1979 i 2002, Joaquim Nadal, que va protagonitzar una conferència organitzada per l'associació Gicor a la biblioteca Carles Rahola.

«Fa 25 anys ens peleiàvem perquè la gent vingués a visitar Girona, mentre que ara ens peleiem perquè no vinguin tant», va indicar Nadal, il·lustrant així el creixement –i reconeixement– que ha guanyat la ciutat en les darreres dècades. Nadal va admetre que la ciutat pateix alguns riscos i que pot morir d'èxit –va assenyalar, per exemple, que no li agrada gens el carrer de la Força, «un monocultiu de botigues de souvenirs poc triats»–, però va considerar que la situació no és ni molt menys preocupant, ni tan sols en relació als pisos turístics.

I és que la transformació del Barri Vell va ser una de les grans fites del longeu govern de Nadal. Segons va indicar, el factor decisiu va ser que s'hi establís la UdG, creant el que va denominar «un petit Oxford» gràcies a la combinació de cultura, educació i arquitectura al voltant de la Facultat de Lletres, l'edifici de les Àligues i l'antic seminari, avui reconvertit en facultat de Psicologia i Pedagogia. Uns efectes que no només es van limitar a l'àmbit urbanístic, sinó que també van comportar beneficis econòmics amb el lloguer de pisos a estudiants, la revitalització de llibreries i espais culturals i el naixement de noves iniciatives culturals, coronades amb el festival de teatre Temporada Alta. Actualment, va subratllar, el ciclisme és un dels nous motors de la zona, que encara s'està beneficiant de l'«efecte Armstrong»: nombrosos turistes americans d'alt poder adquisitiu venen a la ciutat per poder pedalejar pels mateixos camins on ho va fer l'antiga estrella del ciclisme caiguda en desgràcia.

Però si d'una cosa es va mostrar orgullós Nadal va ser d'haver defensat –i aconseguit– que l'estació del TAV es fes al centre de Girona i no només a l'aeroport com pretenien alguns. Tot i lamentar que finalment no s'hagi executat el projecte de soterrar el tren convenciona i que el parc Central s'hagi hagut de refer després d'anys d'obres, Nadal va destacar l'important nus de comunicacions que té la ciutat i els beneficis que té per als gironins que s'han de desplaçar a Barcelona.

Pel que fa a la gastronomia, un altre gran puntal de la Girona actual, va destacar la importància que el Celler de Can Roca no només s'hagi convertit en un dels millors restaurants del món, sinó que hagi sigut capaç de crear sinergies amb el territori i que no hagi generat recels entre els gironins que no hi van habitualment.