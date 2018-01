El Festival de Circ de Girona mostrarà tres espectacles amb disset nord-coreans

Es va apropant la data del Festival Internacional de circ - Elefant d'Or de Girona i a poc a poc es van coneixent més detalls de l'esdeveniment. D'entre les 24 atraccions previstes, n'hi haurà tres amb artistes nord-coreans, de les quals dues mai s'han vist fora d'aquell país. En total, l'organització espera l'arribada de disset nord-coreans i confia que puguin actuar al festival. El director, Genís Matabosch, ha admès que han «arriscat» programant aquests tres números per les dificultats burocràtiques per tal que els ciutadans d'aquell país viatgin i ha explicat que ja s'estan fent els tràmits perquè puguin participar al festival gironí. Pel que fa als visats, ja estaria tot encarrilat i s'està treballant perquè tot el material i l' atrezzo pugui arrribar també a Girona. Fa dos anys, els artistes d'aquest país van arribar a Catalunya però la Xina va retenir el material amb el qual havien d'actuar. L'any anterior sí que havien pogut participar, i guanyar, el certamen.

Els artistes provenen del gran circ de Pyongyang i faran atraccions amb funàmbuls a gran altura, balança russa amb barra fixa i bàscula. Els nord-coreans representaran un dels divuit països de quatre continents que es podran veure del 22 al 26 de febrer a la carpa del Camp de Mart de la Devesa de Girona. Molts són d'herència russa. Els artistes provindran de les companyies més importants del món: gran circ estatal de Rússia, gran circ estatal del Vietnam, Associació Nacional d'acròbates de la Xina, gran circ estatal de Bielorússia, centre de desenvolupament del circ de Mongòlia i el circ Nacional de Cuba, a més del de Corea del Nord. També hi haurà artistes procedents del Kazakhstan, Israel, Anglterra, Ucraïna, Turkmenistan, Austràlia, Moldàvia, Xile, Brasil França, Estats Units, Argentina i Finlàndia.

En total hi haurà disset disciplines diferents. Entre aquestes, forçuts, trapezistes, malabars, cintes aèries, contorsions, funambulistes, patins acrobàtics i equilibris en escala lliure.



Com la pasarel·la de Milà o París

Cap de les 24 atraccions s'ha vist mai a Europa. De fet, és una de les condicions per poder participar al festival. Matabosch recorda que en moltes ocasions, el festival ha esdevingut un trampolí per a aquells artistes que hi han participat. «Hem estat el llançament a Europa» de molts dels artistes, ha indicat. Ha equiparat la relevància del festival al món del circ a la passarel·la de Milà o París al món de la moda.

El diputat de Cultura de la Diputació, Albert Piñeira, ha recordat que el Festival gironí és un dels cinc més imnportants que es fan al món i es mostra convençut que es vendran les prop de 31.000 entrades posades a la venda. De fet, ja se n'han venut unes 17.000. Piñeira afirma que Girona tenia ja una base molt sòlida de diferents puntals artístics com el teatre, la dansa, la música, però que faltava el circ, que ja s'havia començat a introduir a la capital amb el circ de Nadal.

L'any vinent es commemoraran els 250 anys de la invenció del circ i el regidor de Cultura, Carles Ribas, ha deixat clar que «Girona agafa protagonisme propi en la celebració d'aquesta efemèride com a ciutat oberta a qualsevol tipus d'expressió cultural». El representant municipal ha explicat que l'arribada del festival a Girona té com a objectiu emplaçar les arts circences a formar part de la nostra cultura i apropar-la a la ciutadania de totes les edats. «Està destinat a un públic latent, com és el jove, que ha d'esdevenir el motor cultural del futur», ha dit.