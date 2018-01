Les inscripcions per participar al Girona10 es podran fer a partir del dimarts vinent

Els interessats a participar al sorteig de Girona1o es podran inscriure a partir del dimarts vinent a les dotze del migdia. El termini estarà obert fins al diumenge d'aquella setmana a les 23:59 hores. Tot i que els menús a deu euros dels restaurants l'any passat també formaven part del sorteig, aquest any no serà així. L'Associació d'Hostaleria de Girona ha indicat que aquest any no caldrà «entrar en el sorteig», sinó «trucar directament als restarants participants que trobaràs al web –de Girona 10– i reservar» la taula.

La campanya Girona 10 es farà un cop més l'últim cap de setmana de gener –els dies 26, 27 i 28–, i a més enguany arriba amb una novetat important: per primera vegada se sortejaran habitacions d'hotel gratuïtes, entre altres sorepreses que els organitzadors encara mantenen en secret i preveuen anunciar els propers dies. Tanmateix, a la pàgina web de Girona10 s'explicarà tota la informació sobre activitats i sorteig a partir d'aquest dimarts. Ara mateix, està inactiva a l'espera del dia asseyalat.

La data escollida per a l'organització del Girona 10 correspon a un període on habitualment hi ha poca activitat turística i amb la campanya es busca que serveixi de revulsiu.

Fins ara, Girona10 parteix de la base d'un cap de setmana amb nits d'hotel i menús de restaurants a deu euros. Molts comerços de la ciutat també fan descomptes i les institucions també fan promocions especials només aquest cap de setmana. Poden ser entrades d'espectacles o visites guiades a deu euros o descomptes per a les compres que es facin d'un deu per cent o més. Els museus solen obrir gratuïtament. L'objectiu és que la ciutat visqui una festa del turisme i es promocioni de cares a l'exterior, tot i que un percentatge dels beneficiaris també són gironins. Es pretén convertir-ho en «la festa major d'ihvern».

En els darrers anys també es fan concerts gratuïts a l'aire lliure i a l'interior del mercat del Lleó, els paradistes ofereixen tastets a preus reduïts.

L'any passat, al sorteig es van oferir 1.440 places hoteleres i 6.642 àpats en establiments de restauració.