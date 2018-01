La planta de Campdorà ja ha tancat per reformes i els residus s'envien a Vacarisses

El Centre de Tractament de Residus del Vallès Occidental, situat a Vacarisses, tractarà els residus de Girona, Salt i Sarrià durant els dos anys que durin les obres de modernització de la planta incineradora de Campdorà. Les instal·lacions gironines van tancar el passat 31 de desembre i en principi estaran en procés de reforma fins al 31 de desembre de 2019. Per això, la societat pública Trargisa ha signat un acord amb el Consorci que gestiona l'equipament de Vacarisses per tal que la fracció resta dels residus gironins es pugui tractar allà. L'acord és per dos anys, tot i que la data de finalització podria anticipar-se en cas que la reforma de l'incineradora s'acabi abans.

El preu del servei de tractament de la fracció resta procedent de Girona, Salt i Sarrià serà el mateix que paguin els municipis del Vallès Occidental. Els responsables calculen que això suposarà aproximadament un augment de dos milions d'euros en el pressupost del Consorci vallesenc. Concretament, preveuen que arribin unes 30.000 tones l'any procedents de Girona, que son les que actualment es cremen a Campdorà.

Els treballs de modernització de la incineradora de Campdorà han d'estar enllestits el 2020. Es divideixen en dues fases i tenen un pressupost de 27,3 milions d'euros.



Incrementar la capacitat

L'objectiu de les obres és incrementar la capacitat de la planta, ja que actualment no pot assumir entre un 10 i un 12% de les deixalles que es generen, de manera que s'han d'enviar a l'abocador. En canvi, un cop les obres estiguin acabades, Campdorà passarà de cremar 30.000 a 45.000 tones anuals. D'altra banda, també es volen poder reduir els índexs de contaminació d'unes instal·lacions que ja tenen més de 30 anys.

Alguns dels treballs de reforma ja van començar fa mesos. De fet, una de les grans xemeneies de les instal·lacions ja es va desmuntar, tot disminuint l'impacte visual que generava. A partir d'ara, l'obra més important serà canviar el cicle tèrmic, fet que incidirà en el rendiment energètic de la planta. Un cop finalitzats els treballs, Campdorà podrà assumir el gruix de deixalles que es generen a l'àrea urbana.