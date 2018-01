El pressupost de Sarrià per al 2018 prioritza les polítiques socials

El pressupost de Sarrià de Ter per a aquest 2018 prioritzarà els serveis socials, segons ha informat l'Ajuntament. La xifra suma un total de 3,9 milions d'euros, un 7% més que l'any passat. Aquest increment s'ha produït sobretot per un augment de la previsió d'entrades, que ha estat possible gràcies a l'ajustament a l'alça d'alguns ingressos (com les plusvàlues i l'impost de construccions) i pel fet d'haver consolidat els 5.000 habitants, fet que genera transferències més altes.

Pel que fa a la despesa social, es manté el gruix de la despesa ja incorporada en els pressupostos de l'any passat. Així, les partides d'ajuts d'urgència i beques escolars, que son les que més van créixer, s'han mantingut en els mateixos nivells de manteniment.

Pel que fa a l'atenció a la gent gran, es mantenen els programes iniciats els darrers anys, però també s'incorporen noves iniciatives de treball comunitari per barri, incrementant-la en 30.000 euros. A més, també es mantindrà l'aportació a les targetes +70, el programa de subvenció del transport públic per a majors de 70 anys.

A l'àrea de Joventut, per la seva banda, s'augmentarà el pressupost en 700 euros, mentre que es manté l'esforç a la partida destinada a l'Escola Montserrat, que és de 10.000 euros. També s'aposta per ajudar l'esport de base, mantenint l'increment de les partides destinades a subvencions a entitats esportives: 30.00 euros per a subvencions ordinàries.