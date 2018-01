200 ciclistes sancionats en dos mesos a Girona per circular per la vorera

L'Ajuntament de Girona ha posat prop de 200 multes a ciclistes que circulaven per la vorera en els últims dos mesos. De fet, des de l'Associació Mou-te en bici denuncien que la campanya sancionadora va començar arran del canvi de cartipàs, un cop el PSC va abandonar el govern municipal i Eduard Berloso es va fer càrrec de la regidoria de seguretat.

El president de l'entitat, Albert Martos, considera que darrere de les sancions hi ha un "cert afany recaptatori", ja que no hi va haver cap campanya de sensibilització i informació prèvia a l'aplicació de sancions per part del nou regidor. Martos assegura que moltes vegades "es veuen obligats" a enfilar-se a les voreres ja que "no els queda opció". Els ciclistes han aprofitat la clàssica Pedalada de Reis per denunciar aquesta situació.