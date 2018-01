Un edifici del carrer Nou és el primer de l'Estat amb el segell d'eficiència més exigent

Un edifici del carrer Nou de Girona s'ha convertit en el primer immoble plurifamiliar rehabilitat de l'Estat que obté el certificat energètic EnerPHit, la certificació Passivhaus per a edificis reformats. Aquest segell dona validesa al fet que la rehabilitació compleix amb l'estàndard d'eficiència energètica més exigent d'Europa. Compleix un seguit de característiques al terra, les façanes, les mitgeres, la coberta i les obertues que li permeten aconseguir un consum d'energia quasi zero. Això fa, per exemple, que al llarg de l'any pràcticament no calgui engegar mai l'aire condicionat ni la calefacció. Disposa de captadors termodinàmics a la coberta i compleix els requisits de demanda de calor, refrigeració, energia primària i ventilació.

La finca està situada al número d0s d'aquest carrer del barri del Mercadal. Es va construir l'any 1978 i té una superfície construïda per cada habitatge de 162 metres quadrats. Cada planta té un sol pis. La rehabilitació ha tingut un cost d'uns 1.200 euros per cada metre quadrat. La façana principal està inclosa al pla Especial de Protecció del Barri Vell d'Estructura vertical de parets de càrrega ceràmiques. L'interior és una estructura horitzontal de sostre de semibiguetes de formigó armat i cassetons de formigó i les façanes tenen revestiments continus. L'orientació de la façana principal és al sud i dona a un carrer de vuit metres d'amplada. Per tant, amb mínimes aportacions solars. Les obertures existents tenen una dimensió important. En alguns dels pisos ja hi han entrat a viure algunes famílies.



L'actuació efectuada

L'estratègia d'actuació va tenir en compte que la façana està protegida i totes les actuacions d'aïllament i hermeticitat es van fer per l'interior amb solucions tècniques específiques que van obligar a tractar l'hermeticitat a l'aire per planta. Els habitatges disposen d'un sistema de ventilació de doble flux amb recuperador de calor de l'aire d'extracció i climatització recolzada amb sostre radiant i refrescant, centralitzat amb control domòtic amb aplicació oberta.

L'obra ha anat a càrrec de Construccions Busquets amb Terundar SL com a instal·ladors i Energiehaus Arquitectos com a empresa certificadora. Els arquitectes són el gabinet Arquitectes SLP (Jordi Rodríguez Roda; López-Pedrero- Roda) i l'arquitecte tècnic Oliver Style-Progetic.