Entreguen les «Bicicletes contra l'exclusió social» al mercat del Lleó

El Mercat del Lleó de Girona i Ecosol van lliurar ahir al matí les Bicicletes contra l'exclusió social, una iniciativa pionera que ha permès donar a conèixer entre els clients la tasca de l'empresa d'inserció de Càritas aprofitant la campanya de Nadal. Així, durant tot el mes de desembre i fins a Reis, els clients del Mercat del Lleó van rebre per cada compra feta en els establiments associats una butlleta per participar en el sorteig. Amb totes les butlletes rebudes, l'Associació de Comerciants del Mercat va sortejar 100 bicicletes muntades per Ecosol, que van ser exposades durant tot el mes de desembre al mateix mercat.

L'acte d'entrega de les bicicletes es va celebrar ahir al matí, amb el mercat ple de clients, i cada guanyador va poder escollir el model que més s'adaptava a les seves necessitat i preferències. El president de l'Associació de Comerciants del Mercat del Lleó, Manel Rodríguez, es va mostrar molt satisfet per la iniciativa i va assenyalar: «Hem volgut donar un valor afegit a la campanya de Nadal i Reis, aportant-hi un valor social i oferint als nostres clients una promoció amb valor social». En aquest sentit, Rodríguez va subratllar que «els clients han rebut molt bé la iniciativa i no només han rebut una bicicleta, sinó que han pogut escollir la que preferien d'entre el catàleg d'Ecosol».

Per la seva banda, la gerent d'Ecosol, Anna Güell, es va mostrar també molt satisfeta per la bona acollida de la campanya i va destacar el «caràcter pioner de la iniciativa», ja que el mercat ha volgut donar «un valor social afegit a l'hora de fer la promoció de Nadal entre els seus clients». En aquest sentit, Güell va remarcar que la col·laboració amb Ecosol respon a «la inquietud social del Mercat de sumar amb les entitats locals».

A més de les bicicletes, durant la campanya de Nadal l'Associació també va sortejar tres premis en vals de compra, per valor de 300 euros cadascun. A més, el Mercat també ha mostrat el seu compromís social tot exhibint la decoració de Nadal de la Fundació Astres.