Girona vol que el rei Baltasar pugui ser representat per una persona de raça negra

L'Ajuntament de Girona vol obrir més la cavalcada de Reis al conjunt de la ciutadania, per tal que representi millor la diversitat ètnica i social de la ciutat. Des de fa anys, els Manaies són els encarregats d'organitzar la cavalcada –amb el suport econòmic de l'Ajuntament–, i són ells mateixos els que escullen qui representarà els tres reis mags (sovint, persones a qui es vol reconèixer la seva contribució a la ciutat). Des de fa anys, però, cada cop hi ha més crítiques perquè el rei Baltasar no l'ha encarnat mai una persona de pell negra, sinó que sempre ha estat algú de raça blanca amb la cara pintada. Ara, el consistori vol plantejar als Manaies la necessitat de trobar noves fórmules per tal que s'obri el ventall de persones que poden rebre aquest reconeixement, incloses les de raça negra.

Segons ha explicat la regidora de Dinamització del Territori, Eva Palau, l'Ajuntament està molt agraït a la tasca que fan els Manaies per organitzar la cavalcada, i estan d'acord que les figures dels Tres Reis les han d'encarnar persones que hagin fet una contribució a la ciutat. Un dels mags sempre el representa un manaia amb una trajectòria destacada a qui es vol homenatjar, i des del consistori entenen que hauria de continuar essent així. Però pel que fa als altres dos, consideren que cal trobar fórmules per tal que més persones de la ciutat puguin tenir l'honor de convertir-se en mags d'Orient per un dia. «Hi ha molta gent que es pot merèixer un reconeixement, i cal tenir en compte que la nostra societat ha canviat. No és com l'any 1987, quan trobar persones d'ètnia negra que volguessin particpiar en la cavalcada costava, sinó que avui és una circumstància normalitzada a la nostra ciutat i hi ha moltes persones que poden merèxier un reconeixement per les seves contribucions en l'àmbit social, laboral, esportiu o educatiu», indica Palau. Segons indica la regidora, «no cal que el rei negre sigui negre cada any, però tampoc cal que cada any sigui blanc». «Tenim clar que en el fons és teatre i la gent es caracteritza, però pensem que hem de ser capaços d'obrir-nos més a la societat», afegeix.

Per aquest motiu, Palau té previst reunir-se amb la junta dels Manaies per tal d'exposar-los aquesta necessitat. L'any passat l'Ajuntament ja els ho havia plantejat de forma informal, però després de les crítiques rebudes aquest any -Girona és de les poques ciutats grans de Catalunya on el rei Baltasar no és de raça negra-, han decidit que cal afrontar el canvi. «No és perquè ho digui la CUP o cap partit polític, sinó perquè és una realitat: la cavalcada de Girona no reflecteix la realitat social ètnica de la nostra ciutat ni de cap ciutat del país», admet Palau.

El canvi, però, ha de ser consensuat amb els Manaies, que organitzen una cavalcada amb prop de 300 persones. «Entenem els Manaies, els respectem i agraïm la seva feina, però creiem que cal fer una mica d'esforç per obrir el ventall», indica la regidora. I per aquest motiu, proposaran que l'Ajuntament també pugui participar en l'elecció dels reis mags, per tal de garantir que sigui una possibilitat oberta a tothom. «Ja que hi participem econòmicament, creiem que hem d'assumir també aquesta responsabilitat», assenyala Palau.