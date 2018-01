Llancen una bengala i pintura contra la comissaria de la policia nacional de Girona

La comissaria de la policia espanyola de Girona ha aparegut tacada per diverses boles de pintura i amb una bengala llançada des de l'exterior. Aquest no és el primer cop que l'edifici rep accions d'aquest tipus.

De fet, aquesta ha estat la quarta vegada en els últims mesos que els agents es troben les parets de la façana pintades, si bé mai s'havien arribat a llençar bengales ni cap tipus d'artefacte. Els fets han passat durant la nit i matinada d'aquest diumenge i la pintura ha deixat tacada de color vermell una de les finestres, una càmera de seguretat situada a l'entrada, la porta del garatge on entren els vehicles, i la part inferior de la bandera espanyola que hi ha a l'accés a les dependències policials. L'acció no ha ferit cap agent ni veí de la zona.