Salt enderroca la primera construcció de les Deveses

Salt ha enderrocat recentment la primera construcció situada a les Deveses fruit de l'aprovació del nou Pla Especial. L'edifici estava situat en un solar amb forma triangular, en una cruïlla amb la via verda, i estava abandonat des de feia anys. Les excavadores i els operaris van començar a treballar-hi a finals de l'any passat i aquests dies encara hi havia moviment.

La finca havia funcionat, fa anys, com a granja i, tot i que s'havia d'haver tirar a terra ja fa temps, l'operació es va endarrerir quan es va detectar que hi havia restes d'amiant, un element contaminant, segons ha explicat el regidor d'Urbanisme i Entorn Urbà, Àlex Barceló. Això va obligar a extremar les precaucions, ja que és perillós, sobretot amb les partícules d'aire. Un cop enderrocat i neta tota la peça de terreny, l'espai quedarà lliure, ja que no s'hi aixecarà res més.

Aprofitant l'actuació d'una empresa per extreure l'amiant en aquest punt, es va intervenir també en l'interior d'un sostre d'un de proper que tenia les mateixes característiques.

La modificació del pla especial, aprovada l'any passat, va determinar quines construccions es podien mantenir i recuperar per a usos admesos i quines s'havien de declarar en situació de fora d'ordenació i, per tant, s'havien d'expropiar i enderrocar. El canvi en el pla especial permet, per exemple, deixar dempeus edificis com la granja Casals o les pintures Sunyer.



Edificis amb ús d'interès públic

En aquests immobles es permetran, com a ús complementari del parc, les activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d'educació en el lleure i d'esbarjo que es declarin d'interès públic i que s'hagin d'emplaçar en el medi rural, amb les obres i instal·lacions mínimes i sempre que es garanteixi la preservació dels usos del parc del Ter o el parc Monar.