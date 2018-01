Comencen a canviar les planxes metàl·liques de Santa Clara de Girona

L´Ajuntament de Girona ha començat aquesta setmana les tasques per substituir les planxes metàl·liques de les voreres del carrer de Santa Clara per lloses de pedra basàltica. Aprofitant les actuacions de substitució de les planxes per basalt, es canviaran també les columnes d´enllumenat i els llums del mateix carrer.

Les brigades municipals d´obres s´encarregaran de fer el canvi de les planxes metàl·liques, que actualment es troben en un estat força malmès, per les noves lloses de pedra basàltica. Les mateixes brigades substituiran els 19 punts de llum actuals per nous punts més moderns i sostenibles.

Les noves lloses de pedra basàltica flamejada substituiran les franges i graonades fetes a base de lloses amb l´acabat vist de ferro que hi ha actualment al carrer. El basalt és un material que s´ha considerat adient per la seva duresa i resistència i perquè, a més, és antilliscant i té certa tradició a la ciutat de Girona, ja que es pot trobar en alguns carrers del Barri Vell.

Els treballs es preveu que s´executin en tres fases al llarg dels propers mesos per tal de reduir-ne les afectacions. La primera fase de l´actuació tindrà una durada aproximada d´un mes i es farà en el tram comprès entre el carrer Nou i el carrer del Perill. La segona fase s´executarà a continuació i coincideix amb un dels projectes escollits pels veïns del barri del Mercadal en la consulta dels pressupostos participats dels barris del 2017. Finalment, s´executarà la substitució del tram del carrer que actualment està afectat per obres (zona de la Central del Molí).

El 2015 es va fer una prova pilot de substitució de les planxes per pedra basàltica en el tram del carrer de Santa Clara comprès entre l´avinguda de Sant Francesc i el carrer Nou. "Gràcies a la bona acollida que ha tingut el canvi i als bons resultats que considerem que ha aportat aquesta millora, tant per la seguretat en la mobilitat com per l´embelliment de la zona, ara l´aplicarem a la resta del carrer de forma gradual", ha explicat el tinent d´alcaldia i regidor d´Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública, Joan Alcalà. El regidor ha afegit que l´actuació en aquest carrer era "una demanda feta pels veïns de la ciutat des de feia temps per evitar el risc que provocaven les planxes metàl·liques quan estaven molles davant de possibles relliscades".

La compra de les lloses de pedra basàltica per a la primera fase s´ha adjudicat a l´empresa Marbres i Pedra Artificial Coll per un import de 16.090,36 euros (IVA exclòs).