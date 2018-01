La FPdGi anuncia que Girona tornarà a acollir el lliurament dels seus Premis aquest 2018

La Fundació Princesa de Girona (FPdGi) ha anunciat aquest dimarts que la ciutat tornarà a acollir l'acte de lliurament dels seus Premis aquest 2018. D'entrada, se celebrarà a finals de juny –com és habitual- i comptarà amb la presència del monarca Felip VI. L'entitat està pendent ara de rebre el vistiplau de la Casa Reial sobre la data que ha proposat i també la confirmació que el Rei viatjarà a Girona per presidir l'entrega dels guardons. Resta també veure quin serà l'escenari on es lliuraran els Premis FPdGi. Tradicionalment, el lloc escollit és l'Auditori-Palau de Congressos. Caldrà veure ara si això canvia després que aquest octubre l'Ajuntament de Girona decidís vetar la presència de l'Estat i la Casa Reial als actes municipals i tampoc assistir a aquells que organitzin ells o bé hi siguin presents (com és el cas dels Premis FPdGi).

Falta confirmar data i escenari, però allò que ja és clar és que Girona tornarà a acollir els Premis FPdGi aquest 2018. L'entitat ho ha donat a conèixer aquest dimarts, en un context marcat per les baixes d'alguns dels seus patrons (com la Cambra de Comerç) i les tibantors amb l'Ajuntament de Girona.

D'entrada, els Premis se celebraran el darrer cap de setmana de juny (com ja és habitual). De moment, la FPdGi ja ha fet arribar la seva proposta de dates a la Casa Reial i resta a l'espera de rebre la confirmació que el monarca Felip VI i la seva esposa, la reina Letizia, viatjaran fins a Girona per presidir l'entrega.

Precisament, la FPdGi engegarà a partir d'aquest febrer una gira per cinc ciutats espanyoles per reunir els jurats d'experts i proclamar els guardonats d'aquesta edició. Entre principis de febrer i d'abril, els premiats es donaran a conèixer a Mèrida (Arts i Lletres), Sevilla (Recerca Científica), Santa Cruz de Tenerife (Empresa), l'Hospitalet de Llobregat (Social) i Sòria (Entitat Internacional).

Els Premis FPdGi estan dotats amb 10.000 euros cadascun i la reproducció d'una obra de l'escultor Juan Muñoz (Premi Nacional d'Arts Plàstiques l'any 2000). Reconeixen la trajectòria innovadora i emprenedora de nois d'entre 18 i 35 anys, així com la d'una entitat de la Unió Europea que treballa a favor dels joves.