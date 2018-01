Girona proposa un velòdrom cobert per poder atraure el ciclisme d'elit

Un estudi municipal proposa que Girona tingui l'únic velòdrom cobert de Catalunya per atraure ciclisme d'elit i impulsar-se com a Destinació de Turisme Esportiu (DTE). Aquesta és una de les propostes que recull el pla estratègic de l'esport local a Girona, un document a deu anys vista que fa una diagnosi de la pràctica esportiva a la ciutat, dels equipaments amb què compta (tant públics com privats) i de les inversions i millores que s'han de dur a terme des d'ara i fins al 2028. A grans trets, el pla proposa construir un nou camp de futbol a la ciutat i una pista a l'aire lliure per a la pràctica del ciclisme (a més del velòdrom professional). El document conclou que l'oferta esportiva a la ciutat és l'adequada, però que cal fer millores en alguns equipaments. A Girona, el 68% dels adults practica esport de manera regular, un percentatge que en el cas dels adolescents puja fins al 71%.

El pla estratègic de l'esport local de Girona, que el ple va aprovar ahir, recull fins a 43 actuacions que s'han de dur a terme durant la propera dècada: tant les que necessiten una inversió al darrere (com nous equipaments i millores) com aquelles que no necessàriament s'acompanyen de xifres (com dinamitzar l'esport escolar o potenciar la col·laboració amb les entitats privades).

Impulsar l'esport femení

El pla estratègic es divideix en diferents eixos. Per una banda, el document aposta perquè l'Ajuntament impulsi un pla de foment de l'esport femení (perquè, com indica la diagnosi, hi ha menys dones que practiquen esport i 'abandonen abans que els homes). A més, subratlla la necessitat de fomentar l'esport escolar i donar més suport a les AMPA, ja que són elles les que s'encarreguen d'organitzar les activitats esportives en horari fora de classes.

El pla estratègic subratlla la necessitat de «consolidar» el parc d'equipaments esportius amb què compta Girona i crear-ne de nous. La diagnosi recull que l'oferta poliesportiva a la ciutat és adequada –tot i la preeminència del futbol i el bàsquet- però també subratlla la necessitat de fer «millores i manteniment» a les pistes i pavellons actuals; per exemple, ampliant les piscines de Palau i de Sta Eugènia amb sales esportives i d'activitat física. A més dels dos nous pavellons de Montfalgars–ja construït- i del Cassià Costal, el pla també recull la necessitat que la ciutat tingui un nou camp de futbol, tot i que no hi posa data. A més, proposa construir un rocòdrom a la Devesa i un skate park a Sta Eugènia i St Narcís.

Espais ciclistes

En l'apartat de nous equipaments, el pla estratègic dedica una atenció especial al ciclisme. D'entrada, proposa que l'Ajuntament construeixi un parc ciclista a l'aire lliure. Segons l'estudi, tindria una superfície aproximada d'una hectàrea, amb dos circuits asfaltats per a bicicletes i un espai central de terra per a BMX i BTT. S'hauria de situar o bé dins la Devesa o bé a tocar de la sortida Girona Oest de l'AP-7.

«Girona és una ciutat amb molta afició per a la bicicleta, però no disposa de cap espai específic perquè els aficionats al ciclisme puguin gaudir-ne amb total seguretat sense el perill del tràfic o la convivència amb els vianants», recull l'estudi. En paral·lel, el pla també proposa que Girona tingui un equipament únic a Catalunya per al ciclisme d'elit. En concret, un velòdrom cobert «destinat a atendre les necessitats de l'esport d'alta competició, on s'hi puguin realitzar esdeveniments de gran envergadura i on hi puguin entrenar esportistes d'alt nivell».

Segons l'estudi, això permetria impulsar el segell de Destinació de Turisme Esportiu (DTE) que té Girona des del 2015. I a més, tindria en compte «l'elevat volum de ciclistes professionals d'elit que actualment viuen a la ciutat». Per això, el document proposa que l'Ajuntament faci una reserva de terrenys per poder construir aquest equipament, que seria únic a Catalunya i que s'hauria de finançar conjuntament amb aportacions de la Generalitat.