Madrenas a Millo: "No farem homenatges a aquells que ens van atonyinar"

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha respost al delegat del govern espanyol, Enric Millo, que els membres del seu equip no faran "homenatges" a aquells que els van "atonyinar". Millo ha acusat Madrenas de convertir les entitats en "ostatges" de la seva actitud "sectària" contra l'Estat evitant qualsevol relació amb representants del govern central. "Nosaltres mai hem prohibit que vagin a cap acte i, de fet, al de Fontajau de dijous passat el subdelegat del govern, José Manuel Sánchez-Bustamante, tenia un seient preparat el que passa és que va marxar per evitar passar la vergonya se seure sol", ha dit. En aquest sentit, ha remarcat que ells no compartiran espais amb cap membre del govern estatal mentre "no demanin disculpes" per l'1-O i "reconeguin la violència que hi va haver". "Mentre això no passi, nosaltres ens seguirem negant a seure al seu costat", ha afegit.

Millo ha acusat aquest dimarts a Madrenas de tenir una actitud "sectària" amb els representants del govern espanyol i de "pressionar" entitats de la ciutat per boicotejar la seva presència en actes organitzats a la ciutat. El darrer episodi s'hauria produït dijous al Fontajau en el marc d'un partit de l'Eurocup entre l'Spar Citylift Girona i l'Olympiacos.

El subdelegat del govern, José Manuel Sánchez-Bustamente, va marxar de l'acte després que li anunciessin que la resta de membres que s'havien d'asseure a la llotja es canviarien de seient si ell s'hi asseia.

Madrenas ha admès la situació però ha negat que s'hagi demanat a cap associació que impedeixi o "prohibeixi" l'entrada a membres del govern espanyol. "El senyor Millo menteix una vegada més", ha dit. L'alcaldessa ha remarcat que Bustamante tenia un seient assignat i que si va marxar va ser per "evitar la vergonya d'haver de seure sol". En aquest sentit, ha dit que estan en el seu "dret" de seure on vulguin i que en cap cas compartiran espais amb aquells que van exercir "violència" el passat 1-O.

"Nosaltres vam acordar que desallotjaríem qualsevol espai si ells hi eren perquè volem mostrar que estem en absolut desacord amb el que va passar, especialment l'1-O", ha dit. Madrenas ha remarcat que mai ha rebut cap trucada de representants estatals per saber com estan "les víctimes de les agressions" i ha afirmat que ni la subdelegació ni la delegació del govern espanyol a Catalunya els van informar que "havien donat carta blanca a la policia per venir a apallissar-nos".

"Encara esperem també que se'ns digui perquè han posat les grapes a les nostres institucions o perquè han aplicat el 155 que té efectes sobre tots els ciutadans de Girona", ha insistit. "El que no és acceptable és que deixin passar el temps, estiguin desapareguts, neguin el que va passar i encara es pensin que els representants públics els retrem homenatge", ha dit.

"No pensem fer homenatges a aquells que ens van atonyinar", ha assegurat. En aquest sentit, ha dit que mantindran aquest posicionament fins que l'estat espanyol "demani disculpes" i "deixi que les comissions per investigar-ho tirin endavant". "Fins que no hi hagi llibertat i recuperem els drets, em seguiré negant a seure al seu costat", ha insistit.