Els quiosquers pagaran uns 3.750 € a l'any per gestionar el negoci

Els dos quioscos municipals de venda de premsa i revistes que queden a Girona seguiran a les mateixes mans que fins ara. L´Ajuntament de Girona ha donat el vistiplau a la resolució de la mesa de contractació sobre el concurs públic obert per als interessats en la gestió del negoci, al qual només s´han presentat els actuals responsables de cadascun d´ells. Els dos hauran de pagar 3.741 euros de cànon anual per a l´explotació de les instal·lacions. Cada any hi haurà un actualització, que serà l´equivalent a l´IPC.

Es tracta del quiosc que hi ha a la plaça Independència que gestionarà David Lyons i el de la rambla Llibertat, a càrrec de Gemma Casanovas. El cànon és pràcticament el doble que fins ara, però cal tenir en compte que es ve d´una concessió de fa dècades. Anteriorment es pagaven uns 1.800 euros. Cada un dels ­quioscos ocupa 13,17 metres quadrats de superfície de domini públic.

De cinc a dos quioscos

Fins fa poc a la ciutat hi havia cinc quioscos municipals. El primer en desaparèixer era al carrer Santa Eugènia, a l´altura del parc Central, les obres i la crisi econòmica van portar al seu tancament. Posteriorment, va tancar el de la plaça Catalunya i finalment el de la Gran Via de Jaume I a l´altura del carrer Eiximenis. Es va acabar la concessió i l´Ajuntament va anunciar que no la renovaria. De fet, durant molts anys, tots aquests quioscos havien seguit funcionant amb pròrrogues i autoritzacions anuals fins que l´equip de govern va decidir fer el nou concurs.

La polèmica va ser sonada i es van recollir firmes per intentar evitar la fi d´aquesta instal·lació. Posteriorment, l´Ajuntament va anunciar que estudiaria si en ­posava un de nou al parc Central un cop acabessin les obres.