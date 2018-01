Un treballador de la brigada municipal de Girona que estava podant els plàtans de la plaça Poeta Marquina de Girona ha quedat ferit per culpa d'una avaria en el camió des d'on treballava. L'accident s'ha produit a les dotze del migdia. El noi estava una cistella que ha caigut a plom perquè el braç del camió ha cedit, per per motius que ara s'han d'investigar. El noi es queixava d'un fort dolor en una cama i d'immediat ha rebut l'atenció dels seu companys, dels vianants i dels treballadors del bar Núria, mentre esperaven l'ambulància.