Cau una grua des de quatre metres a Girona i fereix un treballador

Un treballador de la brigada municipal de jardineria de Girona que estava podant les branques dels plàtans de la plaça Poeta Marquina va quedar ferit per culpa d'una avaria en el camió des d'on treballava en alçada. L'accident es va produir minuts després de les dotze del migdia.

L'operari estava a l'interior d'una cistella que va caure a plom perquè el braç del camió-grua va cedir, per per motius que ara s'hauran d'investigar. La caigua de la cistella amb l'operari a dins va ser d'uns quatre metres. El noi es queixava d'un fort dolor a la cama esquerra fruit de l'impacte a terra i d'immediat va rebre l'atenció dels seu companys, dels vianants i dels treballadors del bar Núria, un dels quals li va oferir un got d'aigua mentre esperava una ambulància del SEM. Va acabar essent traslladat a l'hospital Josep Trueta per avaluar-li el dolor, tot i que no tenia res trencat.

Aquests dies, la brigada està treballant en un dels dos costats de la plaça Poeta Marquina. Es tracta d'una plaça polèmica pel que fa al tema dels arbres ja que és refugi de molts ocells i això fa que els seus excrements causin molèsties. Fa més d'un any els veïns van tenir una reunió amb l'Ajuntament per solucionar aquest problema d'insalubritat que afecta els bancs per seure, els contenidors, el parc infantil i, de fet, tota la plaça.

Fruit d'aquella trobada es va acordar, a més d'augmentar la freqüència de neteja, fer una poda agressiva per així evitar que els plàtans generessin moltes fulles i els ocells deixessin d'anar-hi. Un any després, però, els arbres tornaven a estar plens de fulles i els ocells tornaven a ser-hi presents. Una altra mesura ja històrica a la plaça són els sorolls d'aus rapinyaires i d'ocells espantats generats per uns aparells que busquen foragitar els ocells, amb un èxit relatiu.