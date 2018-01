Comencen a canviar les planxes metàl·liques del carrer Sta. Clara

L'Ajuntament de Girona ha començat a substituir les planxes metàl·liques de les voreres del carrer de Santa Clara per lloses de pedra basàltica. Aprofitant les actuacions de substitució de les planxes per basalt, es canviaran també les dinou columnes d'enllumenat i els llums del mateix carrer. Els treballs es preveu que s'executin en tres fases al llarg dels propers mesos per reduir-ne les afectacions. La primera fase de l'actuació tindrà una durada aproximada d'un mes i es farà en el tram comprès entre el carrer Nou i el carrer del Perill. La compra de les lloses de pedra basàltica per a la primera fase s'ha fet a l'empresa Marbres i Pedra Artificial Coll per 16.090,36 euros.