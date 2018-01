Després de 25 edicions, FiraRebaixa de Girona es reconverteix en District 21. Un mercat d'hivern que combinarà descomptes amb concerts i espectacles en directe. L'objectiu, com explica la directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat, és oferir al visitant experiències relacionades amb la compra.

"Teníem clar que al FiraRebaixa li calia un canvi, el producte havia quedat estancat i sabíem que ens havíem d'actualitzar creant una fira del segle XXI", ha precisat la directora.

A hores d'ara, el certamen ja compta amb 63 expositors confirmats (dels quals un terç hi prendran part per primer cop). District 21 se celebrarà de l'1 al 4 de febrer i comptarà amb un espai exclusiu dedicat al món de l'esport (amb material d'esquí, de muntanya, de senderisme i fitness).

FiraRebaixa va complir 25 geners al 2017 i, segons ha concretat Cunyat, calia fer un rentat de cara al certamen. D'aquesta necessitat neix District 21, la nova fira que la substitueix. Un certamen que no es basa només en les ofertes i els descomptes, sinó que els combina amb concerts i espectacles en directe, agafant l'essència de les 'shopping experience'.

District 21 es concep, doncs, com un mercat d'hivern que agruparà una oferta formada per moda, esport, tendències, gastronomia i música. De moment, ja compta amb 63 expositors confirmats, entre els quals hi ha moda d'home, de dona, infantil, parament de la llar, calçat, marroquineria, joieria, complements i llenceria. "Mantenim un número semblant d'expositors que amb FiraRebaixa, amb la gran diferència que el 35% de les botigues i comerços que venen són nous, ja que s'han sentit atrets per aquest format renovat", ha subratllat Coralí Cunyat.

"Tanquem una etapa i n'iniciem una altra, esperant captar un ventall més ampli de públic", ha dit per la seva banda la vicepresidenta de l'Associació Girona Centre Eix Comercial, Mercè Ramírez de Cartagena. En paral·lel, District 21 també està pensat perquè les empreses es donin a conèixer als potencials compradors. "En una fira d'aquest estil hi passa un gran volum de gent i, més enllà dels descomptes, és una oportunitat per treballar la imatge de marca", ha precisat Ramírez de Cartagena.



Zona Pop-Up Sport

District 21 tindrà lloc de l'1 al 4 de febrer al Palau de Fires de Girona. El certamen comptarà amb un espai exclusiu dedicat al món de l'esport (la zona Pop-Up Sport) per promocionar determinades marques de botigues com Base, Wala o Intersport. En aquesta secció s'hi podrà trobar material d'esquí, de muntanya, de senderisme i de fitness.

A més, el mercat d'hivern es complementarà amb diversos espectacles familiars i concerts. Els matins de dissabte i diumenge hi haurà espectacles infantils amb Els Trambòtics i La Broma, a més de maquillatge per a nens.

Pel què fa a l'oferta musical, hi haurà concerts de la cantant Paula Valls, grups de versions com Buena Onda i Laduda Ofender i un artista sorpresa (que es desvetllarà la setmana vinent). A més, Cia la Corcoles oferirà un espectacle d'acrobàcies sobre corda dins del Palau de Fires.