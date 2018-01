Girona10 sorteja100 habitacions d'hotel gratis i n'exclou els àpats als restaurants

L'organització de la campanya Girona10 va detallar ahir els números d'aquesta edició (del 26 al 28 de gener) que inclou un sorteig on només hi haurà nits d'hotel i entrades a diferents espectacles, però no per a àpats a restaurants, com ja havia succeït en les primeres edicions.

La gran novetat és que les habitacions no tindran el cost dels deu euros per persona, ja que seran gratuïtes i només s'haurà de pagar la taxa turística. Seran cent habitacions per a dues persones de dinou hotels. A banda de les places hoteleres, també es podrà optar a 142 entrades per a determinades obres de teatre o 34 per veure alguna de les sesssions del festival de circ Elefant d'Or. A més, hi haurà l'oportunitat de guanyar alguna de les 5 entrades dobles per veure el Girona FC contra l'Athlètic Club o dues pilotes signades pels jugadors de l'equip gironí.

Aquelles persones interessades a entrar en el sorteig ho poden fer ja des de la pàgina web de Girona10 escollint en quina opció volen participar. Les inscripcions es poden fer fins a la nit del 21 de gener. El sorteig es farà la tarda del 22 de gener des de la llotja de l'estadi de Montilivi.

Pel que fa als àpats, menús i aperitius, els qui vulguin fer la reserva han de trucar directament a l'establiment per fer la reserva. Hi ha una seixantena de locals associats que participen a la campanya amb menús a deu euros, a banda dels que no són de l'Associació d'Hostaleria de Girona que poden també fer la seva ofeta aprofitant el cap de setmana. Comptant els associats, es calcula que es faran uns 21.000 menús, més o menys com l'any anterior.

El president de l'Associació d'Hostaleria, Josep Carreras, va recordar que fins ara les habitacions tenien un preu de deu euros per persona i que enguany n'hi ha menys però són gratis. L'any passat, per exemple, al sorteig n'hi havia unes 720. En part, va admetre que el descens es deu al fet que els hotelers també han d'oferir cambres –i fer un esforç econòmic– per al Festival de Circ que es farà poc després (del 22 al 26 de febrer). Carreras també va destacar la col·laboració amb Caixabank i amb l'Ajuntament com a clau per tirar endavant la iniciativa.

«Els objectius inicials del Girona10 eren situar Girona en el mapa. Ara ja hem superat aquesta etapa i l'objectiu és fer una promoció equilibrada i sostenible de la ciutat. Volem seguir construint un model de qualitat i d'èxit, i això només és factible si hi ha una íntima col·laboració amb el sector privat i amb les entitats del territori», va explicar l'alcaldessa Marta Madrenas. La regidora de Promoció Econòmica, Glòria Plana, va recordar que «el Girona10 és el gran esdeveniment d'hivern de la ciutat. A part d'atraure visitants, també és una eina de promoció de Girona, que genera un impacte econòmic per a la ciutat i esdevé un aparador del que s'hi pot fer tot l'any».

A banda del sorteig i els àpats hi ha descomptes a botigues i en la compra d'espectacles culturals, es fan visites guiades, els museus obren gratuïtament, hi ha fires al carrer, tastets al mercat del Lleó i hi ha moltes activitats a l'aire lliure, com una exhibició de bicicletes sense pedals, a la plaça Salvador Espriu.