Millo acusa Madrenas de pressionar entitats perquè no convidin representants de l'Estat

El delegat del Govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, va proferir ahir dures acusacions contra l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, en denunciar que està «convertint algunes entitats en ostatges de la seva actitud sectària» contra l'Estat que, va demanar, cal «corregir» per «tancar una etapa de confrontació» i «recuperar la normalitat» per abordar els projectes pendents que són importants per al conjunt dels gironins.

Arran dels fets de l'1-O, l'Ajuntament de Girona va trencar relacions institucionals i de protocol amb l'Estat, vetant, per exemple, la presència de representants de l'Estat en actes municipals. Millo, després de recordar que «les coses han anat bé a Girona» només quan «hi ha hagut bona relació de coordinació entre administracions», i de demanar a l'alcaldessa obrir la via del diàleg, va denunciar que s'ha anat més enllà, arribant a «pressionar» algunes entitats. Millo va afirmar que veu l'alcaldessa «enrocada amb aquestes posicions del preprocés, d'una cosa que ja ha quedat superada i que no beneficia ningú», va etzibar.

«Hem detectat una actitud que sotmet la societat a un cert xantatge», va insistir Millo, «fins i tot demanant a les entitats o predisposant-les en contra de la pròpia administració de l'Estat» i això les «converteix en ostatges d'aquesta actitud sectària». Insistit pels periodistes, va especificar que algunes entitats s'han adreçat «a nosaltres en privat i expliquen que l'alcaldessa els ha demanat que no convidin els representants de l'Estat als seus actes, o que si un representant de l'Estat es presenta a un acte ella, no hi serà».

El fet és que són entitats que «l'Ajuntament està subvencionant o ajudant econòmicament», va dir. «Tot això es pot interpretar com es vulgui, no vull anar més enllà -insistia- però no és una actitud constructiva ni positiva». «Crec que és una actitud que només respon al ressentiment i l'odi i que no porta enlloc», i que «està ancorada en el passat», va afegir.

El delegat de l'Estat va especificar que no vol portar la qüestió per la via judicial i va fer una crida a «recuperar la normalitat, la legalitat i el respecte i que posem entre tots punt final a una etapa convulsa de confrontació» que «requereix corregir, rectificar i aprendre dels errors», respectant les posicions ideològiques de les parts però dins la legalitat vigent.

Projectes pendents de negociar

De fet, Millo va afegir que seguir pel camí de la confrontació només pot posar en risc el desenvolupament de projectes importants que l'Estat té previst per Girona i que requereixen «una relació normal de lleialtat i col·laboració amb l'Ajuntament». «Necessito reunir-me amb l'alcaldessa, i el subdelegat també, per seure i treballar» per parlar dels temes importants, com les obres que resten dalt l'estació del TAV o el nou arxiu provincial, va citar.

Convocar la Junta de Seguretat

A banda, Millo també va criticar Madrenas per la «irresponsabilitat, conseqüència d'aquesta actitud que manté», de no haver convocat la Junta Local de Seguretat des de fa quatre mesos, quan abans es feia mensualment i on es reuneixen totes les forces i cossos de seguretat per «garantir la màxima coordinació». «De manera incomprensible, a causa d'aquesta actitud intransigent que manifesta amb les seves relacions amb l'Estat», va insistir, l'ha «deixat de convocar» i això només pot «posar en risc la pròpia seguretat del conjunt» dels gironins, va afegir anunciant que demanarà a l'alcaldessa que convoqui la Junta.

Actes vandàlics a la comissaria

Finalment, Millo va visitar ahir la comissaria de la Policia Nacional a Girona que ha rebut «quatre atacs vandàlics» en poc temps, amb individus que han llançat pintura a la façana o, fins i tot, una bengala de foc que va entrar a l'aparcament i que van apagar ràpidament. Millo va tornar a condemnar els fets i va lamentar que des de l'Ajuntament «no hi hagi hagut també una condemna».

Millo també va avançar que s'ha obert una investigació, s'ha informat la fiscalia i els Mossos, i que a través de les càmeres de seguretat de la comissaria esperen identificar els responsables.