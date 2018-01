Picabaralla entre el PSC i Ciutadans per la futura plaça 1 d'Octubre del 2017

La portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Girona, Míriam Pujola, va demanar ahir al PSC que «rectifiqui el seu error i voti en contra de canviar el nom de la plaça Constitució» per plaça 1 d'octubre del 2017. La comissió del nomenclàtor que ho ha de decidir es reunirà avui i Pujola va anunciar que el seu vot serà contrari. Va recordar que el PSC va impulsar la comissió amb un reglament que «s'han saltat només per acontentar els seus amics independentistes i exsocis de govern». L'acusació no va agradar al PSC, que va recordar que, a Girona, Ciutadans va néixer com a escissió del PP i que «fan política a través del conflicte». La portaveu, Sílvia Paneque, va dir que «si Ciutadans dediqués a la ciutat una part ben petita del temps que dediquen a mentir i intoxicar, potser no haurien hagut de retirar la majoria de mocions que han presentat al Ple amb errors gruixuts de continguts i de formes».



Aprovació de debat a la comissió

El PSC ja va explicar fa setmanes que no és partidari de canviar el nom de la plaça Constitució. Alerten que «Ciutadans va mentir de manera directa a la gent quan va anunciar a la premsa que la plaça Constitució ja havia canviat de nom per Plaça 1 d'octubre de 2017». Aleshores, però, només s'aprovava portar el nom a debat de la comissió. «Caldria una rectificació immediata d'una manera política de fer tan barroera i poc decent», va cloure el PSC.