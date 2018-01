Roger Torrent deixarà l'alcaldia de Sarrià de Ter en un ple extraordinari previst aquest divendres al vespre

Després de ser escollit president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent deixarà l'alcaldia de Sarrià de Ter (Gironès). Des de l'ajuntament preveuen que el ple de renúncia es pugui fer aquest divendres al vespre a les vuit del vespre. Torrent va accedir a l'alcaldia del municipi el 2007, on actualment Esquerra governa amb majoria absoluta. Té nou dels onze regidors al consistori. El calendari, obert a canvis, també preveu que el ple d'elecció del nou alcalde es faci dilluns de la setmana que ve. La decisió sobre el relleu encara no està presa però el primer tinent d'alcalde, Narcís Fajula, es perfila com a possible substitut. Fajula té a hores d'ara dedicació exclusiva al consistori on ja és regidor de Serveis Públics, Seguretat Ciutadana i Protecció Civil. Els regidors d'ERC i la secció local del partit seran els que hauran de prendre la decisió.