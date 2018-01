La confrontació política frena (de moment) la plaça 1 d'Octubre

La confrontació política que es viu al Parlament sembla que ha arribat també a l'Ajuntament de Girona. La comissió del nomenclàtor no va poder aprovar ahir -de fet, ni tan sols va arribar a votar- la proposta de canviar el nom de la plaça Constitució pel de plaça 1 d'Octubre de 2017. El motiu: que PP, Cs i PSC van queixar-se que faltava un informe de la comissió tècnica, i per tant van demanar que no s'aprovés. Qui més enèrgica s'hi va oposar va ser la regidora del PP, Concepció Veray, que va dir que sense informe s'incomplia el reglament i que si les coses no es feien correctament demanaria un informe al secretari. En canvi, l'alcaldessa, Marta Madrenas, va assegurar que informe ja està fet, i que només faltava la signatura d'un dels quatre membres de la comissió tècnica. Però per evitar possibles impugnacions, Madrenas va decidir deixar l'informe sobre la taula i tornar a convocar la comissió quan l'informe estigui complet. La nova reunió serà demà divendres a dos quarts de sis de la tarda.

L'equip de govern de Girona (CiU), amb el suport d'ERC-MES i la CUP, va decidir canviar el nom de la plaça Constitució arran de les càrregues policials durant el referèndum de l'1 d'octubre, una de les quals va tenir lloc a l'escola Bruguera, situada precisament en aquesta plaça. La proposta es va votar en una moció al ple, i el següent pas era dur-la a la comissió del nomenclàtor. Aquesta comissió, on hi ha representats els partits polítics però també diverses entitats de la ciutat, és qui ha de fer la proposta al ple, que és qui al cap i a la fi qui tindrà la última paraula.

En la reunió d'ahir, s'havia de donar el vistiplau a la proposta per poder-la elevar al ple. A nivell pràctic, el canvi de nom no ha de ser problemàtic, ja que no hi ha cap empresa ni cap particular que estigui registrat en aquesta plaça. És evident, però, el fort simbolisme polític de la iniciativa, i per això el PP considera que l'equip de govern ha de ser molt curós a l'hora de tirar-la endavant.

A la trobada d'ahir, a la qual assistien polítics i entitats, Veray va assenyalar que l'informe tècnic que havia presentat el govern estava incomplet. Segons va indicar la regidora, l'article 9 del reglament estableix que l'informe ha d'incloure els antecedents, la proposta documentada, el plànol de situació, la nova proposta de numeració si calgués (que no és el cas), els canvis de retolació i qualsevol altre informació complementària. Veray es va queixar que l'informe que els presentava Madrenas era incomplet, i que a més no estava signat per tota la comissió tècnica sinó només per una persona (el cap de la UMAT). Per això, va dir que si no s'adjuntava l'informe correcte, aniria a demanar al secretari si allò era legal o no. Veray va acusar Madrenas d' «irresponsable» i « hooligan de l'independentisme», i va considerar que amb un tema com aquest calia ser d'allò més «escrupulosos». Una opinió similar va mostrar el regidor de Cs, Manuel Vázquez, que es va queixar que l'informe «era un foli que amb prou feines suma 10 línies» i per això va veure «absolutament injustificat» seguir amb el procediment.

Madrenas, però, va argumentar que l'informe com a tal estava fet i complet i que només faltava la signatura de la resta de tècnics. Tres ja ho van poder fer presencialment, però faltava una quarta que no hi era. Per això, van decidir posposar la votació i tornaran a celebrar la comissió demà, 48 hores després, ja amb totes les signatures. L'alcaldessa va acusar «els partits del 155» d'«estirar» el reglament per entorpir l'acció política, però va advertir que això no farà que els ciutadans oblidin el que va passar el dia 1 d'octubre.