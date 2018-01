Firarebaixa es modernitza per evitar perdre expositors i visitants i passa a dir-se District 21

Firarebaixa es reinventa i modernitza i passa a dir-se Disctrict 21 Market. Fira de Girona ha admès que els darrers anys havia anat minvant el nombre d'expositors i de visitants i que alguns productes oferts no eren de prou qualitat i ha aprofitat per actualitzar l'esdeveniment. El nou Firarebaixa es farà de l'1 al 4 de febrer al palau de Fires de Girona amb més de seixanta expositors (n'hi ha 63 però encara pot pujar), la incorporació d'un ampli espai de botigues d'esports i un escenari on s'han programat un calendari d'activitats paral·leles.

Quan va acabar Firarebaixa l'any passat, es va detectar un desgast molt important entre els veneors i els visitants. Era la vint-i-cinquena edició. Es va crear una comissió per estudiar com es podia reflotar la fira, on van prendre part comerços i expositors, en col·laboració amb Fira de Girona, segons va explicar ahir Mercè Ramírez de Cartagena, expositora i vicepresidenta de l'Associació Girona Centre Eix Comercial. Es van posar en comú les inquietuds dels comerciants i fruit de les trobades es va acordar impulsar District 21. District perquè la fira busca ser cosmopolita i urbana i 21 en referència al segle actual, segons va explicar la directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat.



Oferir més qualitat

Una de les apostes dels organitzadors és oferir productes de qualitat. En aquest sentit, destaca que el 35% dels expositors són nous. Tenint en compte que la quantitat de botigues presents l'any passat és similar, vol dir que el mateix percentatge hi ha renunciat. Segons Cunyat, auxò es deu al fet que han modificat les condicions per tenir un expositor, a la recerca de la qualitat, i això ha fet enrere algú perquè potser no encaixava amb el seu perfil. « Els nous expositors s'han sentit atrets pel format renovat de la fira, i l'oferta de productes que oferirem farà un salt en qualitat», va assegurar Coralí Cunyat.



Un «market» d'hivern

La directora de Fira de Girona va insistir que el Disctrict 21 vol convertir Girona en «la capital de la moda» i esdevenir «un market d'hivern» de referència.

Ara per ara, hi ha confirmats 63 expositors de moda de dona, d'home i infantil, productes de la llar, calçat, marroquineria, joeiria, complements i llenceria. Destaquen també catorze botigues especialitzades en l'esport (muntanya, esquí, atletisme i moda esportiva entre d'altres) que s'agruparan en el denominat Pop-Up Sport. Aquesta és una de les grans novetats de la nova fira, juntament amb la programació d'un calendari d'activitats paral·leles que es portaran a terme en un escenari. Per aquí passaran grups de música i cantants solistes, s'hi faran espectacles infantils, tallers de maquillatge i un concert sorpresa que s'anunciarà d'aquí a uns dies, entre d'altres.

El divendres 2 de febrer hi haurà una Shopping night, on els visitants podran comprar i buscar productes fins a les onze de la nit, mentre sonen les cançons en directe de Paula Valls.

Segons Cunyat, el nou concepte d'aquesta fira vol atraure els joves, molts dels quals estan acostumats a comprar per Internet. De fet, s'ha canviat també la imatge corporativa de l'esdeveniment i se'n farà una àmplia difusió. «Volem que la gent marxi dient que hi ha nivell», va cloure.