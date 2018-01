Girona comença la sisena edició dels pressupostos participats

L'Ajuntament de Girona ha donat el tret de sortida al procés de pressupostos participats dels barris de Girona per al 2018. El vicealcalde i regidor de Participació, Eduard Berloso, i la tinenta d'alcaldia i regidora d'Hisenda i Règim Interior, M. Àngels Planas, van presidir ahir la primera reunió de la Comissió Mixta de Ciutat, acte que va obrir la sisena edició d'aquest procediment.

Durant la reunió es van tractar temes com el repartiment del pressupost –que aquest any tornarà a ser de 1.200.000 euros- i la quantitat assignada a cada barri. També es va presentar el calendari previst per al procés d'aquest 2018 i el nou sistema per a la concessió de subvencions Al final de la reunió es va obrir un debat entre els assistents sobre quines accions es poden dur a terme per millorar la difusió del procés i augmentar la participació ciutadana. Les propostes recollides es prioritzaran i es tindran en compte per al mateix procés del 2018 o per a les properes edicions dels pressupostos participats.

Enguany, la consulta per decidir els projectes es farà de l'11 al 24 de juny, per via telemàtica. En una primera fase, els veïns podran proposar projectes. Aquestes propostes es podran presentar fins a l'11 de febrer a través del formulari que hi haurà al web municipal o bé a través de les pròpies associacions. Llavors es faran les diferents assemblees de barri a finals de febrer i a principis de març. En aquestes assemblees hi podran participar les entitats del barri que estiguin inscrites en el Registre Municipal d'Entitats i els veïns i veïnes de cada barri.

Totes les propostes es presentaran el dia de l'assemblea de cada barri per tal de donar-les a conèixer i debatre-les. Se'n prioritzaran un màxim de cinc, que els serveis municipals valoraran tècnicament i econòmicament.

Durant la segona quinzena d'abril es faran les assemblees de retorn, en què es presentaran a entitats i veïns les valoracions sobre la viabilitat tècnica i econòmica de les propostes i es decidirà quines se sotmetran a consulta.