Roger Torrent deixarà l'alcaldia de Sarrià de Ter en un ple demà el vespre

L'ajuntament de Sarrià de Ter celebrarà demà a dos quarts de nou del vespre un ple extraordinari per oficialitzar el traspàs de l'alcaldia després que l'actual batlle, Roger Torrent hagi estat escollit president del Parlament de Catalunya.

Narcís Fajula serà nomenat nou alcalde en aquest ple extraordinari.

Fajula, actualment primer tinent d´alcalde de Sarrià de Ter i regidor de Serveis Públics, Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, explica en un comunicat que "personalment representa un gran honor i un immens orgull ser escollit alcalde del municipi que em va veure néixer i on he viscut tota la meva vida".

A partir d´ara, Fajula afirma que "treballarem com fins ara, seguint amb la línia que hem impulsat durant els darrers anys. Continuarem la feina per millorar Sarrià de Ter i la qualitat de vida dels nostre veïns i veïnes, tal i com ens ha ensenyat el nou president del Parlament de Catalunya i fins ara alcalde, Roger Torrent. Per a nosaltres és i serà sempre un referent".



El primer tinent d´alcalde

Narcís Fajula (Sarrià, 1976) és Llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques i Graduat en Comunicació i Relacions Públiques per la Universitat de Girona (UdG). Des del 2015 és primer tinent d´alcalde de Sarrià de Ter i regidor de Serveis Públics, Seguretat Ciutadana i Protecció Civil. Va ser president de la secció local d´Esquerra (2011/2015) i coordinador de l´ANC de Sarrià (2012/2013).