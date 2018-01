Salt obre les inscripcions per tirar endavant el projecte «Vip Dona»

El Pla de Salut Jove de Salt ha iniciat el període d'inscripcions del projecte «Vip Dona». Aquest projecte es vol consolidar com un espai on puguin convergir dones de més de setze anys per compartir i aprendre des del ser dones: «poder parlar de gènere, de sexualitat, repensar el propi cos, compartir les pròpies experiències, aprendre de totes, riure i créixer», segons l'organització. Aquests tallers es duran a terme un dilluns al mes, de febrer a juny, a les tardes. Els dies concrets seran: el 12 de febrer , el 12 de març, el 9 d'abril, el 14 de maig i el 11 de juny.