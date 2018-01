El parc Núria Terés ja té placa

L'Ajuntament de Girona ha col·locat aquesta setmana la placa que identifica el parc Núria Terés i Bonet. El parc es va batejar amb un acte a principis del setembre, però encara no tenia la placa oficial. El parc és a l'espai que es coneixia com la frontissa de Santa Eugènia. Núria Terés era veïna de Santa Eugènia i va morir l'octubre de 2016. Era biòloga, professora, activista i va ser regidora per ICV.