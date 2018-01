Exposició sobre els Beatles a Pere Quera

La joieria Pere Quera exposa una col·lecció d'escriptura de Montblanc que ret homenatge als Beatles.

En la mostra, que es presenta de forma exclusiva a Girona, es poden veure totes les novetats que Montblanc ha llançat per recordar la banda anglesa i que està formada per sis peces: dues plomes estilogràfiques, tres rollerballs i un quadern. Les peces estan inspirades en Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band, Love Em Do i el mític Abbey Road.