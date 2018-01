Els dos acusats d'assassinat per una pallissa mortal als afores d'una discoteca de Girona afronten 21 anys de presó

La fiscalia i l'acusació particular demanen 21 anys de presó per a cadascun dels dos acusats d'assassinat per propinar una pallissa mortal a un jove a l'exterior de la discoteca Caribbean de Girona la matinada del 31 de gener del 2016. L'origen de l'agressió va ser una disputa que va començar a l'interior de la discoteca quan la víctima va reclamar a un amic dels acusats que li tornés uns diners que li devien. A les cinc de la matinada, la disputa es va traslladar a fora el local i "es va transformar en baralla", descriu el fiscal. L'acusació relata que la víctima va fer un tall a la cara a un dels processats i va començar a fugir en direcció a Salt però l'altre acusat el va atrapar. Llavors, entre els dos, el van acorralar contra un mur i li van clavar cops a tot el cos i, sobretot, a la zona del cap que li van provocar un traumatisme cranioencefàlic. La víctima va morir tres dies després a l'hospital.

Un jurat popular serà l'encarregat de jutjar a finals de maig a l'Audiència de Girona els dos acusats pel crim a l'exterior de la discoteca Caribbean del 31 de gener del 2016.

Segons relata el fiscal a l'escrit d'acusació, cap a les tres de la matinada la víctima es va apropar a un jove que també estava dins la discoteca per reclamar-li que li tornés uns diners que s'havia quedat uns dies abans. Com que no li va fer cas, dues hores més tard, a les cinc, va tornar a demanar-li els diners.

En aquesta ocasió, l'altre jove estava acompanyat de l'acusat, Taoufik El Y., que va començar a discutir amb la víctima. La disputa va anar pujant de to i es va traslladar a l'exterior de la discoteca. "Un cop fora, la discussió es va transformar en baralla", exposa la fiscalia.

Segons el fiscal, durant la discussió la víctima li va "realitzar un tall a la zona de la cara" a Taoufik El Y. Després d'això, la víctima va intentar fugir corrent però el segon acusat Mohamed B. (que es trobava amb Taoufik El Y. a fora la discoteca) el va perseguir i atrapar. "Actuant de previ i comú acord, van atrapar la víctima quan corria per protegir-se i li van impedir que fugís del lloc", relata el fiscal Víctor Pillado.

Aleshores, continua exposant l'acusació pública, el van començar agredir propinant-li cops per tot el cos i el van arrossegar fins a un petit mur que hi havia davant la botiga Motos Traffach, situada a uns 170 metres de la discoteca. La fiscalia exposa que els acusats van actuar "amb la intenció d'acabar amb la vida" de la víctima o "essent plenament conscients" que el podien matar.

Un cop el tenien acorralat contra la paret i "tenint la víctima completament indefensa", el van continuar colpejant per tot el cos però, sobretot, a la zona del cap. El fiscal recull que Mohamed B. va deixar d'apallissar-lo "moments abans" que ho fes Taoufik El Y., que "va haver de ser subjectat per diferents persones presents perquè finalitzés l'atac". Els cops van causar un traumatisme cranioencefàlic a la víctima. Tot i que el van traslladar immediatament a l'hospital Trueta de Girona, no va poder superar les ferides i va morir tres dies després.

"Les zones del cos atacades així com la virulència dels cops, eren idonis per causar la mort de la víctima, com efectivament va passar", conclou el fiscal. Per això, acusa Taoufik El Y. i Mohamed B. d'un delicte d'assassinat i demana per a cadascun d'ells una pena de 21 anys de presó i 7 anys de llibertat vigilada. La mateixa condemna que demana l'acusació particular.



Una altra baralla al Caribbean

No és la primera vegada que un crim a l'exterior de la discoteca Caribbean arriba a judici a l'Audiència de Girona. El juliol del 2014 van condemnar a 3 anys i 6 mesos de presó l'acusat de matar un home d'un cop de puny el 24 de febrer del 2012. La sentència condemnava Lucjan Jan Niesyn com a autor d'un delicte de lesions en concurs ideal amb un delicte d'homicidi imprudent. La sentència descartava que Niesyn tingués intenció de matar quan va propinar un cop de puny "brutal i directe" a la cara de la víctima. L'Audiència també va condemnar Andrei Mihaita Tanasa a 1 any i mig de presó per trencar la mandíbula a un amic de la víctima mortal.