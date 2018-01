Girona ampliarà l'informe per canviar el nom a la plaça Constitució

Girona tornarà a portar avui a la Comissió del Nomenclàtor la proposta de canviar el nom de la plaça Constitució al de plaça 1 d'octubre de 2017. El govern municipal ha decidit ampliar l'informe tècnic, que aportarà alguns detalls més, després que PP, Cs i PSC alertessin en la darrera reunió que no era prou complet. De fet, aquesta proposta s'havia d'haver aprovat dimecres passat, però l'alcaldessa, Marta Madrenas, va decidir deixar-la sobre la taula després que el PP alertés que, si no hi havia un informe tècnic més complet, estarien disposats a anar a parlar amb el secretari perquè en decretés la legalitat.

La proposta de canviar el nom de la plaça Constitució per plaça de l'1 d'octubre de 2017 l'ha d'aprovar el ple, però ha de ser la Comissió del Nomenclàtor –integrada per partits polítics i entitats de la ciutat– qui en faci la proposta.

En la reunió de dimecres passat, l'equip de govern (CiU) estava disposat a elevar la proposta amb el suport d'ERC-MES i les entitats (la CUP també hi està d'acord però no va assistir a la reunió), però PP, Cs i PSC van considerar que l'informe tècnic no era vàlid perquè no hi havia tota la informació necessària.

Segons el reglament de la comissió, en l'informe de la comissió tècnica hi han de constar els antecedents, la proposta fomentada i documentada, el plànol de situació, la proposta de numeració si s'escau (en aquest cas no és necessària, perquè no hi ha cap habitatge ni cap empresa que tingui domicili a la plaça), la proposta de nova retolació i qualsevol altra informació necessària. Per això, el govern municipal ha decidit ampliar l'informe per cobrir-se les espatlles i procurar que tiri endavant amb totes les garanties possibles.