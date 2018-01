La plaça de la Constitució de Girona es convertirà al febrer en 'plaça de l'1 d'octubre'

La Comissió del Nomenclàtor de Girona ha aprovat –avui sí- el canvi de nom de la plaça Constitució per la de l'1 d'Octubre del 2017. La decisió s'ha pres per majoria dels qui hi havia asseguts a la reunió i amb els vots en contra del PSC, Cs i el PPC. L'alcaldessa, Marta Madrenas, ha explicat que tot i que Ciutadans ha intentat posar entrebancs a la votació, cap dels seus arguments ha tirat endavant. "Anàvem preparats", ha dit Madrenas, en referència a què l'última convocatòria de la comissió es va haver de suspendre. L'alcaldessa ha explicat que el canvi de nom és un acte de "dignitat" i que, a banda de "retre homenatge" a tots aquells qui van fer possible el referèndum, calia també esborrar del nomenclàtor de la ciutat qualsevol referència a la Constitució. Precisament, perquè l'Estat ha justificat "la repressió" de l'1-O en nom de la Carta Magna. Ara, perquè el procés culmini, falta tan sols que s'aprovi per ple.

La reunió de la comissió ha durat poc més de mitja hora. I aquest cop, la proposta sí que s'ha acabat votant, malgrat que Cs ha intentat que tornés a quedar damunt la taula. "Ha intentat fer-nos entrebancar amb formulismes estirats, però aquesta vegada anàvem preparats", ha explicat l'alcaldessa.

Tot i que la portaveu de la formació taronja, Míriam Pujola, ha dit que la convocatòria no s'havia fet com tocava o que l'informe tècnic –ara ja refet- continuava essent incomplert, no se li ha estimat cap dels seus arguments. I la proposta per rebatejar la plaça ha rebut l'aval de la majoria de la Comissió del Nomenclàtor.

En concret, ha sumat nou vots a favor, tres en contra (els del PSC, Cs i PPC) i una abstenció. Aquesta darrera, la de l'Associació de Veïns del Mercadal –barri on hi ha l'espai- que ha preferit no votar perquè no ha tingut temps de debatre la proposta en assemblea.

L'alcaldessa ha agraït l'aval de la Comissió del Nomenclàtor. Per a l'alcaldessa, rebatejar la plaça amb el nom d'1 d'Octubre del 2017 és "un homenatge" a tots els ciutadans que, durant el referèndum, van defensar "la democràcia amb pacifisme i una alta dosi de dignitat".



"Eliminar" el nom de la Constitució

Madrenas, a més, també ha explicat que, de retruc, calia "eliminar" qualsevol referència a la Carta Magna dels espais públics de la ciutat. "En nom de la Constitució, l'Estat va dur a terme actituds repressores i ha posat les seves grapes damunt les institucions catalanes; és lògic que l'esborrem", ha assegurat.

Ara, després que la Comissió del Nomenclàtor emeti el seu informe (que no és vinculant), perquè el canvi sigui efectiu només faltarà que el ple municipal l'aprovi. Un tràmit que es completarà al febrer. Madrenas ha dit que l'Ajuntament també pensa en dur a terme "un acte lúdic i festiu" a l'espai quan ja es digui plaça de l'1 d'Octubre del 2017.



Impugnació, lectura "ofensiva" i "crispació"

La portaveu de Cs, Míriam Pujola, ja ha avançat que el seu grup impugnarà l'acord de la Comissió del Nomenclàtor. Segons ha dit, perquè aquesta "és una reunió tècnica" que avui ha tractat una proposta "de caràcter polític" que ells no comparteixen.

Per la seva banda, la portaveu del PSC, Sílvia Paneque, ha lamentat que la supressió del nom de la Constitució del nomenclàtor pot tenir "una lectura ofensiva" per a la ciutadana. Segons ha dit, la proposta no vetlla "per la cohesió" de la ciutat i pot traduir-se en "fractura social".

Paneque ha reiterat que el seu grup no s'oposa que hi hagi un espai públic de la ciutat que rebi el nom d'1 d'Octubre del 2017. Però ha reiterat que no calia canviar el nom de la plaça Constitució per posar-li, sinó que es podria haver fet en un altre lloc de Girona.

Per últim, la portaveu del PPC, Concepció Veray, ha subratllat que la proposta del canvi de nom "no és bona" perquè "alimenta la crispació a la ciutat". Veray també ha lamentat que Girona, a diferència "de moltes altres ciutats d'Espanya i Catalunya" tregui del seu nomenclàtor el nom de la Constitució i deixi "d'homenatjar la Carta Magna". "Ells sempre ens parlen de majories, però jo conec molts gironins que no estan d'acord amb el canvi; i amb aquesta decisió no se'ls respecta", ha conclòs.