«Ara la Devesa és més per als cotxes i els actes massius que per al gaudi»

a plataforma salvem la Devesa es continua movent per intentar que el Pla Especial de la Devesa no tiri endavant tal i com està plantejat i aprovat inicialment. Ahir diversos memebres es van reunir a la Rosaleda amb representants d'ERC, el PSC i Ciutadans per explicar-los el seu punt de vista sobre com ha de ser el parc en el futur. La Plataforma segueix recollint aportacions perquè preveu presentar un bon gruix d'al·legacions. Van recollir-ne més en l'acte que faran dilluns a la Casa de Cultura (19.00 hores) en un acte obert a la ciutadania. Fins i tot preparen un document-moodle per si hi ha gent que vol fer al·legacions també a nivell individual. Admeten que no han pogut fer tanta difusió de l'acte de dillluns com sí que poden fer amb desenes de cartells els organitzadors de l'exposició de dinosaures i el festival de circ, dos esdeveniments que es fan un a Fira de Girona i l'altre a dins de la mateixa Devesa.

Tenen les idees molt clares. «Ara la Devesa és més per als cotxes, els gossos i els actes massius que per al gaudi de la gent», exposaven des de la Plataforma. «El tema dels cotxes s'ha d'acabar», lamentaven, tot recordant que periòdicament l'equip de govern anuncia una data on els vehicles ja no entraran més al parc però que mai es compleix. Mantenen que el més en les inversions ha de ser el «dia a dia». Afirmen que dels trenta milions anunciats pel govern, només n'hi ha de previstos per a l'interior de la Devesa entre cinc i sis. La resta són per temes externs com la millora dels accessos.



Fer atractiva la Devesa

«Cal fer atractiva la Devesa», reiteren des de la Plataforma. Com a exemple, veïns del barri que prefereixen anar a fer esport lluny del parc perquè el sòl és molt dur i ple de sots. També ho afirma qui escriu aquesta crònica. Parlen de la necessitat que estigui neta, tingui il·luminació, es canviïn els bancs per seure i que s'hi faci un circuit esportiu. I sobretot, que els camions o les grans atraccions desapareguin de la Devesa perquè són els que compacten el terra.

Troben molt poc normal que se'ls digués que aquest any els firaires seguirien acampant a l'interior del parc perquè adequar un espai adient a Domeny valia 60.000 euros i que poc després descobrissin que se subvencionava el festival de circ precisament amb aquesta quantitat. Un festival que es farà al camp de Mart de la mateixa Devesa al mes vinent. Sobre aquest espai, apunten que tot i les promeses de l'equip de govern de no adequar-lo amb paviment dur sinó amb gespa, a l'hora de la veritat, al document del Pla Especial, apareix dur. Una altra gran crítica és l'ús constant de Fira de Girona d'aquest espai per a les seves diferents activitats amb la col·locació de grans carpes.