Cues per accedir a l'exposició «Dino Expo XXL» a Girona

A primera hora d'aquest dissabte s'han format cues per poder entrar a l'exposició «Dino Expo XXL» que se celebra a Girona. De les 11 del matí a les 9 de la nit el Palau de Fires serà l'escenari d'una exposició que recull la presència de grans figures dels extingits dinosaures. Moltes families amb els seus fills petits no s'ho han volgut perdre i han hagut d'esperar per poder entrar-hi.

Aquesta mostra, que ha recorregut diversos països d'Europa, inclourà una desenes de peces inèdites de mida real. Algunes de les rèpliques són animatròniques: simulen l'aspecte i el comportament dels dinosaures.