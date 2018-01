Ingressat un nen de 12 anys al Trueta després de caure d'uns deu metres

Un nen de 12 anys va caure aquest divendres d'una alçada de deu metres al centre comercial Espai Gironès de Salt. Els fets van passar al voltant de les vuit del vespre quan el petit pujava unes escales i de sobte va caure precipitant-se al buit. Com a conseqüència de la caiguda, va quedar ferit i sagnant per l'oïda. De seguida es van activar els equips d'emergència i, malgrat que el nen va perdre inicialment la consciència, es va poder recuperar i va arribar despert a l'hospital Josep Trueta de Girona. Un cop allà va ingressar i va ser atès pel personal del centre. El nen ha passat la nit en observació a la unitat d'Urgències de l'hospital i la seva vida no córrer perill. S'espera que si evoluciona favorablement rebi l'alta en les properes hores.