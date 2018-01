«Tenir el president del Parlament de Sarrià de Ter et posa al mapa»

Alcalde per sorpresa, o ja s'ho veia a venir?

Per sorpresa perquè va ser tot molt sobtat, però previsible perquè ja vèiem que en Roger Torrent tenia un perfil i unes característiques per anar ben amunt.

Què és el primer que li va dir vostè a Torrent?

«Ja saps on t'has ficat?» [riu]. Però òbviament li vaig donar l'enhorabona i li vaig fer una abraçada enorme perquè, a banda de convertir-se en president del Parlament, pot ser un dels desllorigadors d'aquesta situació. I òbviament és un honor que en Roger, veí de Sarrià, alcalde, company i amic, sigui la segona figura de la política catalana.

I què li va dir ell a vostè?

«Ara et toca a tu tirar endavant Sarrià i estic segur que ho faràs molt bé tu i el teu equip», em va dir. Perquè òbviament, un alcalde sense els regidors no és res.

En els darrers dos anys, vostè havia anat agafant cada cop més responsabilitats.

En Roger cada cop agafava un xic més de protagonisme com a portaveu adjunt, diputat... i és cert que ens anàvem combinant molt el tema de l'alcaldia. Durant aquests dos anys i mig he exercit, com a primer tinent d'alcalde, moltes funcions que em delegava. En la legislatura anterior jo havia estat president de la secció local i això també em va servir molt per introduir-me en la política municipal. Jo venia de l'empresa privada, i els primers mesos va ser un sotrac, però t'hi habitues ràpid i tinc moltes ganes de treballar l'any i mig que em queda.

Sarrià és una població força plàcida, i els sorolls i pudors d'Hinojosa ha estat el principal problema amb què s'ha trobat.

De mica a mica anem avançant. Estem molt a sobre d'ells, treballem colze a colze amb la plataforma per poder fer pressió perquè, en la mesura que es pugui, vagin desapareixent les fresses i les males olors. Hi estem i hi estarem a sobre perquè els veïns i veïnes puguin conviure amb harmonia amb la indústria, que també és necessària.

Quines són les prioritats per a aquest any i mig que queda?

El que ja hem licitat i estem a punt de començar són les obres de l'acabament del pavelló, i llavors l'ampliació de la piscina municipal, una pista poliesportiva a la Cooperativa i comencem la primera fase del centre parroquial, que és on hi ha el teatre municipal. A més, tenim una problemàtica amb el tema arbres i voreres, que anirem solucionant amb el pressupost que tenim.

Torrent ja havia anunciat que no es tornaria a presentar. Vostè ja havia de ser el relleu?

Es precipita el que havia de passar d'aquí a un any i mig. Ell ja va dir que el 2019 no es tornaria a presentar, i nosaltres ja estàvem internament començant a consolidar una figura, que previsiblement era la meva. Amb les circumstàncies actuals, ens hem vist obligats a fer aquest relleu de forma més ràpida.

ERC té una amplíssima majoria absoluta, amb 9 dels 11 regidors. Es veuen en cor de mantenir-la sense Torrent?

En tenim ganes. En la propera legislatura hi haurà 13 regidors, perquè hem consolidat els 5.000 habitants. Nosaltres estaríem encantats de tornar a repetir els 9, perquè voldria dir revalidar la majoria absoluta i poder treballar amb tranquil·litat.

L'elecció de Torrent ha situat Sarrià de Ter al mapa?

Si no hi érem, segur que ara hi som, també en l'àmbit europeu. La problemàtica de Catalunya, com és ben sabut, és d'àmbit europeu, i tenir el president del Parlament de Sarrià de Ter et posa al mapa per sempre.

Veu factible que Torrent resolgui el conflicte de la situació catalana?

Aquesta situació d'impàs no pot ser eterna, perquè econòmicament i socialment és complex continuar en el temps d'aquesta manera. Ell és una persona molt dialogant, molt perseverant, i crec que pot ser el desllorigador i arribar a bon port. Cap a quin costat? A mi m'agradaria al de la república, però el temps dirà.