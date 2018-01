Roger Torrent: «Quan vaig entrar de regidor, no sabia que em canviaria la vida»

Roger Torrent es va acomiadar ahir de l'Ajuntament de Sarrià de Ter després de divuit anys -dels quals gairebé onze com a alcalde- tot reivindicant el municipalisme i comprometent-se a crear al Parlament que ara presideix el mateix clima de convivència i diàleg que ha tingut a Sarrià. Torrent va destacar el valor de la tasca dels regidors -sovint, va dir, no prou reconeguda- i va recordar molt especialment la figura dels dos anteriors alcaldes, els socialistes Josep Turbau i Nicolás Pichardo, de qui va assegurar haver après molt. Des d'ahir, la vara es troba ja en mans de Narcís Fajula, fins ara primer tinent d'alcalde i relleu natural de Torrent. Al ple hi van assistir nombrosos representants d'ERC, mentre que desenes de veïns el van seguir des de l'exterior de l'Ajuntament perquè la sala de plens va quedar petita davant de la gran quantitat de gent que volia presenciar l'acte.

Torrent va recordar la primera vegada que va entrar com a regidor a l'Ajuntament, el juny de 1999, quan tan sols tenia dinou anys: «Vaig creuar la porta tímid i aclaparat», va recordar, amb «la inexpertesa i la hiperactivitat pròpia de qui comença una nova aventura». En aquell moment, no sabia que començava una experiència vital única: «Quan vaig entrar com a regidor, no sabia que canviaria la meva vida», va assegurar.

El fins ara batlle va explicar que la seva etapa municipal ha estat «un camí apassionant», i que la manera d'aprendre a fer de regidor -i posteriorment d'alcalde- ha estat trepitjar terreny i parlar amb la gent. Segons va subratllar, ha intentat que el diàleg i la bona convivència fossin sempre el seu segell com a polític, i va garantir que procurarà traslladar aquest clima al Parlament.

Pel que fa al seu mandat, va dir que se sent especialment satisfet de les polítiques socials que han tirat endavant, però també va tenir un record especial per a l'1 d'octubre. Segons va dir, malgrat que va ser un dia dur, es va sentir molt orgullós de com els sarrianencs defensaven les urnes i donaven «el millor de si mateixos». A partir d'ara, va dir, ha estat escollit «per una gran responsabilitat i honor, que és ser president del meu país», i va assegurar que donarà el millor de si mateix per aconseguir-ho.

Des de l'oposició, els regidors Roger Casero (Candidatura de Progrés) i Jordi Costa (PDeCAT) van destacar la petjada que ha deixat Torrent al poble i van confessar que els costarà tractar-lo segons el nou protocol en un poble on tothom es coneix. «El Parlament guanya un president, però Sarrià perd un gran alcalde», va dir Casero.



Fajula, amb «energia i ganes»

Per la seva banda, el nou alcalde, Narcís Fajula, es va mostrar visiblement emocionat i va assegurar que té «l'energia i les ganes» per complir amb tots els compromisos amb què es van presentar a les eleccions de 2015. Fajula va indicar que el llegat deixat per Torrent «és enorme», i va destacar sobretot la capacitat d'empatia del nou president del Parlament. Fajula va considerar que el llistó de l'alcaldia «està molt alt» però es va comprometre a treballar «amb humilitat, esforç i il·lusió».

En acabar el ple, tant Torrent com Fajula van sortir al carrer, on els veïns els van rebre entre aplaudiments. El ja exalcalde va assegurar que, malgrat que deixi de ser batlle, no deixa de ser sarrianenc, i que pensarà en tot moment en el poble durant aquesta nova etapa.

Per acompanyar Torrent i Fajula hi va haver diversos càrrecs d'ERC, els diputats Teresa Jordà i Joan Olòriz, el senador Quim Ayats, el president del partit a Girona, David Mascort, l'alcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Puigtió, i el regidor saltenc Toni Vidal, entre d'altres. També hi va assistir el regidor del PDeCAT a Girona Narcís Sastre.