Girona detecta una trentena de joves que viuen al carrer un cop complerts els 18 anys

L'Ajuntament de Girona ha detectat una trentena de joves extutelats per la DGAIA que viuen als carrers de la ciutat. Això passa perquè un cop han complert els 18 anys, la Generalitat no se'n fa càrrec i els obliga a abandonar el centre d'acollida on estan.

El problema s'agreuja ja que totes aquestes persones són immigrants que han entrat de manera irregular, no tenen papers i per tant tenen menys opcions de buscar una sortida laboral. Des del consistori gironí reconeixen el problema, i admeten que en molts casos acaben "entrant en circuits de delinqüència per poder tirar endavant".

La regidora de Drets Socials de l'Ajuntament de Girona, Eva Palau, diu que "cal buscar una solució", i espera que per al futur govern de la Generalitat sigui un "tema prioritari". Associacions com Girona Acull denuncien que es tracta d'una "qüestió humanitària urgent" i lamenten que "l'administració se'n desentengui" i que això "obligui les entitats" a atendre aquests joves.