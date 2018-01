Salt posa cada dia 28 multes amb una càmera a conductors que se salten el semàfor

La càmera instal·lada per controlar el semàfor d´una cruïlla de Salt detecta diàriament 28 conductors que passen en la fase vermella. L´aparell està situat a l´encreuament entre el passeig dels Països Catalans i el passeig Marquès de Camps. La càmera de detecció es va posar en funcionament a principis del mes de novembre de l´any passat.

La instal·lació es posa en funcionament quan fa un segon que el semàfor ja està en vermell. La càmera fa fotogrames quan detecta un vehicle que està sobrepassant el semàfor en qüestió. Hi ha casos en què s´ha comprovat que hi ha cotxes o motocicles que, sis o set segons després que ja no es pugui passar, encara ho fan. Passa sobretot a les nits. De fet, és en aquesta franja horària quan es detecten més infraccions, possiblement perquè hi ha menys trànsit i se sol anar més ràpid.

El tinent d´alcaldia de Seguretat Viària i Protecció Civil, Toni Vidal, ha posat de manifest que l´objectiu de la col·locació de la càmera és millorar la seguretat en aquest punt, on hi ha l´encreuament de dues grans avingudes, evitant topades de vehicles i atropellaments, un dels motius que més es donen pel que fa a accidentalitat al terme municipal de Salt.

La xifra és alta si es compara amb l´aparell situat a la cruïlla entre els carrers Emili Grahit i Barcelona del terme municpal de Girona, on la mitjana diària se situa actualment en 13 denúncies. Tot i això, cal tenir en compte que, en aquesta ciutat, les càmeres es van posar en funcionament a inicis de l´any 2014 i, per tant, molts conductors ja coneixen l´existència de l´aparell. Allà, la càmera és de vídeo i permet veure exactament si, en passar el vehicle per sota del semàfor, aquest ja està en fase vermella. Molts cops, les al·legacions d´un afectat es desetimen perquè en visionar-se la filmació, s´aprecia clarament com el vehicle comet la infracció sense cap possible dubte.

Al principi de posar-se en funcionament la càmera de Girona, la mitjana de sancions al dia era de l´entorn de les 18, tot i que algun mes s´arribava a les 27. Tant a Girona com a Salt hi ha vehicles reincidents.