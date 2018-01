Santa Eugènia Expedient per fer obres sense permís en un antic molí

L´àrea d´Urbanisme de l´Ajuntament de Girona ha obert un expedient sancionador als propietaris d´un antic molí de paper que hi ha en un lateral de les hortes de Santa Eugènia per no tenir autorització per fer-ho. La finca rep el nom de Can Gras. Els treballs que s´estan investigant afecten una tanca perimetral. Les obres van causar expectació a la zona per saber el futur d´aquest immoble, que durant molts anys ha estat en desús. Està molt a prop de la sèquia Monar, darrere del col·legi Maristes.