Girona beneeix el bestiar en la tradicional festa de Sant Antoni Abad

Els animals han protagonitzat un any més la desfilada de la tradicional festa de Sant Antoni Abad a Palau-sacosta acompanyats de la Coral Sant Miquel, on tots els animals que van voler van poder-s´hi acostar per tal de ser beneïts. Una hora abans, a les 11, es va fer una missa en honor a sant Antoni, copatró de Palau. A les 12 es va fer el ball de Sardanes i la subhasta de peus de porc.