S'enfronta a 23 anys de presó per maltractaments a la seva exparella

L'Audiència de Girona ha jutjat un acusat que s'enfronta a 23 anys de presó per haver fet viure un autèntic calvari a la seva exparella. Tot i que la relació només va durar quatre mesos, de febrer a juny del 2015, la fiscal sosté que el processat controlava la dona en tot moment, se'n burlava, l'amenaçava amb fer-li mal a ella o a la seva filla, no la deixava sortir de casa i l'obligava a mantenir relacions sexuals contra la seva voluntat. Davant del tribunal, l'acusat ha negat els fets, assegurant que la relació amb la seva exparella va ser "del tot normal". La policia el va detenir el 8 de juny del 2015, després que agafés la dona pel coll a la sortida del CAP Güell i l'amenacés en ple carrer. Segons l'acusat, que ja acumula altres condemnes i denúncies per maltractament, aquest episodi va ser un malentès i ell només va "parlar una mica fort". L'exparella, per la seva banda, ha ratificat davant el tribunal els maltractaments a què la sotmetia. A més de la presó, la fiscal sol·licita que el processat no es pugui apropar a la dona durant 46 anys i mig i que hagi de pagar una indemnització de 13.000 euros.