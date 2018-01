Uns 28.000 inscrits al sorteig de Girona10, que té com a número de tall el 24.181

Girona10 arriba aquest cap de setmana a la seva setena edició i ahir es van saber qui seran els afortunats en el sorteig per les habitacions d'hotel gratuïtes, les entrades a espectacles culturals i per al partit de futbol entre el Girona i l'Athlètic Club. Hi havia 27.911 inscrits, dels quals 19.798 persones s'havien apuntat a l'opció d'allotjament, 5.268 als espectacles i 2.845 al partit de futbol. El sorteig, que es va fer a la llotja de l'estadi de Montilivi va determinar el número de tall: 24.181. A partir d'aquí s'aniran atorgant els premis als afortunats, que han de rebre un correu elèctrònic de confirmació abans del 24 de gener.

Els encarregats d'extreure les boles que van servir per determinar el número de la sort van ser l'alcaldessa, Marta Madrenas; el president del Girona, Delfí Geli; el president de l'Associació d'Hostaleria de Girona, Josep Carreras i el director de l'Àrea de Negoci de Caixabank a Girona, Josep Maria González.

El 24181, el número de tall · Marc Martí

El nombre d'inscrits ha baixat respecte a l'any passat, quan van apuntar-s'hi 42.457 persones, si bé és cert que enguany hi havia més dificultat per ser l'afortunat, ja que els àpats als restaurants no entraven al bombo. En aquesta edició, els interessats a menjar en un restaurant han de trucar directament a l'establiment. Pel que fa a l'evolució dels inscrits, una hora després que s'obrís el període per apuntar-se, ja hi havia mil candidats. El dimecres es va tancar amb 12.005 persones, el dijous ja eren 18.126 inscrits i el divendres eren 21.547. Per tant els premiats es van apuntar els darrers dies.

Girona 10 està organitzat per l'Associació d'Hostaleria de Girona i l'Ajuntament i compta amb el patrocini de Caixabank. el premi de l'hotel consisteix en una nit per a dues persones en una habitació doble gratuïta (taxa turística no inclosa). En el correu electrònic s'especificarà l'establiment i la nit. Se sortejaven cent habitacions. El premi d'espectacle consisteix en dues entrades gratuïtes per al Teatre Municipal o per al Festival Internacional de Circ Elefant d'Or. Al sorteig hi havia 142 entrades per a determinades obres de teatre i 34 de circ. En el correu s'especificarà l'espectacle i la data. Finalment, se sortejaven 5 entrades de futbol dobles o dues pilotes signades pels jugadors. gironins A l' e-mail s'especificarà si s'han guanyat entrades o la pilota.