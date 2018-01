El cap de la policia de Girona creu que la violència de l'1-O ha «complicat» la relació amb el ciutadà

Diada de la Policia Municipal de Girona marcada per les conseqüències del referèndum. El cap del cos, l'inspector Joan Jou, ha lamentat la violència de l'1-O perquè ha enterbolit la relació amb la societat. "Fets com l'1 d'octubre, que no haurien d'haver passat mai, han fet que la relació entre la societat i la policia passi per moments complicats", ha dit Jou, deixant clar que la seva crítica es refereix a l'ús desmesurat de la força, i no als cossos que la van exercir. Aquest ha estat el primer any, precisament arran de la situació política, en què la Diada s'ha celebrat sense la presència de cap representant de la resta de cossos de seguretat que hi ha a la ciutat (ni policia espanyola ni Guàrdia Civil, però tampoc Mossos o Bombers). L'alcaldessa, Marta Madrenas, ha agraït a Jou que durant el referèndum la Policia Municipal actués amb "proporcionalitat", cosa que li ha permès mantenir "la legitimitat" davant la ciutadania.

Vist per a sentència el judici contra un acusat que s'enfronta a 23 anys de presó per haver fet viure un calvari a la seva exparella entre el febrer i el juny del 2015. Aquest dimarts han declarat els psicòlegs de l'Equip d'Assessorament Tècnic Penal que van avaluar l'estat de la víctima i, també, el de la seva filla que havia conviscut amb l'acusat.

Segons han detallat els psicòlegs, el relat de la víctima és creïble. "Volia escapar però el control i el sotmetiment li ho impedien", han explicat. Els psicòlegs assenyalen que aquest tipus de reaccions és habitual en casos de maltractaments fins a arribar al punt d'accedir a mantenir relacions sexuals "per obligació". "No són viscudes ni amb satisfacció ni de forma voluntària", han explicat, sinó per evitar un mal major.

Els psicòlegs han assenyalat que la dona tenia simptomatologia ansiosa i que va seguir un tractament psicoterapèutic i les pautes fixades pel Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD). "Tenia molt patiment i ansietat perquè li feia por que li fes mal a la filla i a ella mateixa", han afegit. Segons els especialistes, la dona va patir una situació de "control i dominació" per part de l'ara acusat, que sinó reaccionava "de manera violenta".

Aquest dimarts també han declarat la mare, la germana i el cunyat de l'acusat que neguen que portés una navalla a sobre habitualment i asseguren que la relació amb la víctima i amb la seva filla les vegades que havien coincidit era "normal".

Fiscalia i acusació particular han mantingut l'acusació pel reguitzell de delictes pels quals l'acusen. El processat s'enfronta a una condemna global de 23 anys de presó per maltractament, agressió sexual, amenaces, coaccions, injúries i vexacions. Les acusacions sostenen que el processat controlava la dona en tot moment, se'n burlava, l'amenaçava amb fer-li mal a ella o a la seva filla, no la deixava sortir de casa i l'obligava a mantenir relacions sexuals contra la seva voluntat.